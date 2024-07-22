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凱米颱風近 高市籲農民加強防範、輕軌護樹整備

中央社／ 高雄22日電

氣象署預報，@@@凱米颱風@@@及其外圍環流影響，高雄23日起將有雨勢，高雄輕軌加強沿線防颱護樹整備，農業局也提醒農民留意天氣資訊、做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

中央氣象署預報，受凱米颱風及外圍環流影響，高雄23日午後有短暫雷陣雨，24、25日有陣雨或雷雨，高雄山區23至25日有大雨或局部豪雨發生機率。

高雄市農業局今天發布訊息提醒農民，香蕉、木瓜、番石榴、檸檬等果樹，應加強固定枝幹條、適度修剪枝條並清除田間殘枝，其他適逢收穫期的蔬菜及香蕉、木瓜、番石榴及檸檬等果品，屆採收期應儘速採收。

另外，農業設施也應加強固定，如木瓜園需多加留意。農業局呼籲農民多加注意田間排水、留意天氣資訊、做好防災準備，並注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少損失。

高雄輕軌大順路及美術館路段有雨豆樹與小葉欖仁，高雄市捷運局長吳嘉昌昨天前往勘查，並要求高捷公司團隊依專家建議作好各項加固防颱準備，並於颱風豪雨期間隨時注意營運安全，依據劃分責任區域定期巡查回報。

捷運局說明，輕軌在設計階段即採以站就樹共生共存，今年元月試營運通車後，高雄捷運公司與嘉義大學詹教授明勳團隊合作，密切觀察注意沿線雨豆樹生長情形，利用光達掃描評估沿線雨豆樹木風險，持續改善雨豆樹生長環境。

凱米颱風 颱風

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