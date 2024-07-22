凱米颱風來勢洶洶！粉專示警「全台雨勢劇烈」 恐重演2颱慘況

輕度颱風「凱米」今天（22日）有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，日本和台灣目前都在凱米必經路線上。氣象粉專《觀氣象看天氣》也表示，若未來路徑皆按預測發展，恐怕要重演民國52年的葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風的慘況。

《觀氣象看天氣》21日在臉書表示，根據日本氣象廳最新一報，凱米颱風後期路徑往南修正，預計會在24日（周三）晚間到25日（周四）白天通過北部沿海，若依此路徑北部風雨會相當大，「中南部山區及南部平地雨勢也會相當劇烈」。

粉專續指，這次凱米的路徑會類似民國52年葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風等標準的西北颱，提醒民眾多多留意。西北颱不論在強風或豪雨都是威力驚人，其中葛樂禮颱風當年造成整個大台北地區在水裡泡了三天三夜，全台共有224人死亡、450人受傷及88人失蹤，也讓台灣人民對於往後的「西北颱」可謂聞之色變。

針對凱米來勢洶洶，中央氣象署表示，最快今天深夜發布海上警報，周三、四暴風圈最接近台灣，不排除周三發布陸上警報，但目前模式預估會達中颱上限，是否發展成強颱等級，仍須再觀察。