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民進黨看共和黨全代會：積極因應中國競爭立場不變

中央社／ 密爾瓦基19日專電

美國共和黨全代會落幕，民進黨駐美代表處主任蕭舜文觀察，一連4天的全代會中，中國是最常被提起的關鍵字之一，共和黨積極應對中國競爭的立場不變，共和黨黨綱小組成員並重申堅定挺台立場。

民進黨駐美代表處今天發布新聞稿表示，2024共和黨全國黨代表大會落幕，由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）發表壓軸提名演說，表明將讓美國再次偉大。

民進黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達與蕭舜文參與外交部跨黨派代表團，在密爾瓦基市的第一服務廣場（Fiserv Forum）體驗造勢的熱烈氣氛，並把握機會在現場拓展台灣外交空間。

蕭舜文說，川普的演說廣受矚目。整體而言，川普強調他是為了整個國家競選總統，不是半個美國，呼籲修復選舉造成的美國社會分歧，基於共同命運一致團結向上。

她表示，演說內容大多呼應日前發布的共和黨2024黨綱，主張降低通貨膨脹、創造就業機會、確保邊境安全。在國際議題部分，川普提到衝突陰影籠罩台灣和亞洲，也再次強調來自中國的競爭及因應方式。

4天以來，民進黨代表團拜會美國國務院前教育與文化助卿馬利．羅伊斯（Marie Royce）及美國在台協會台北辦事處前處長楊甦棣（Stephen Young）胞姊楊瓊安（Joanne Young）兩位共和黨全代會代表，並在大會現場與來自美國各州的代表互動。

楊瓊安擔任黨綱小組成員，重申共和黨堅定挺台立場。蕭舜文提到，共和黨黨綱強調的「和平靠實力」嚇阻戰略，以及提升國防和基礎建設等主張，都是台美未來可合作的優先要務。

馬利．羅伊斯提及自己訪台超過10次，與曾任美國聯邦眾議院外交委員會主席的丈夫羅伊斯（EdRoyce）都相當喜愛與支持台灣，樂見民進黨、國民黨、民眾黨組跨黨派代表團來美國觀選，「對外共同深化台美關係，就是團結的表現」。

民進黨代表團團長陳明真表示，觀選行程圓滿且成果豐碩，可以感受到第一線外交團隊長期努力耕耘台美關係的心血結晶。他也轉達賴清德總統的囑託，肯定駐美代表俞大㵢及駐美代表處全體同仁的辛勞。

代表團於美國時間19日轉赴芝加哥與僑界交流。美國民主黨全代會將於8月中旬在芝加哥舉行，屆時民進黨將再次派員參與外交部跨黨派代表團，持續為深化台美邦誼、交流民主經驗努力。

共和黨 台美關係 川普 民進黨 美國在台協會

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