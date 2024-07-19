川普全代會2度提台灣 國民黨：顯見台灣在美國大選重要性

美國共和黨籍總統候選人川普今天在全國代表大會發表演說，國民黨表示，川普在演講中2度提及台灣，顯見台灣議題在美國大選中的重要性；且川普的態度非常明顯，認為美國的能源必須獨立自主，這提供台灣反思能源政策及AI產業發展的方向。

美國共和黨全代會今天落幕，總統候選人川普發表超過90分鐘的壓軸演說，國民黨觀選團全程見證，並發布新聞稿表示，川普演講內容提及槍擊經歷、國際衝突、公平選舉、非法移民、人民就業和失業狀況，以及能源政策方向，也2度提及台灣議題。

國民黨指出，大會結尾更有象徵美國國旗的藍、白、紅氣球從天而降，現場氣氛再次沸騰，在場賓客皆感受到共和黨的團結士氣。

能源議題方面，國民黨表示，川普的態度非常明顯，美國的能源必須獨立自主，並承諾重返執政後能靠外銷能源致富，川普提到發展AI（人工智慧）產業尤其需要大量能源，且至少是美國現有能源需求的2倍。

國民黨強調，這提供台灣反思自身能源政策及AI產業發展的方向，唯有充足的能源供應才能厚實台灣高科技產業的發展基礎，而維持高科技產業的競爭力才能讓台灣有更多籌碼，像美國這類大國都如此擔憂，何況能源嚴重倚賴進口的台灣。

國民黨指出，川普向群眾保證會建立完善的投票制度，其中強調要有身分驗證，以確保選舉公正進行。國內近日針對選罷法的討論聚焦如何確認為「本人連署」，與美國選舉的議題焦點不謀而合，顯見就算先進民主國家如美國，對如何改革選舉體制、進一步深化民主發展，都是最重要的議題。

國民黨表示，川普在演講中2度提及台灣，顯見台灣議題在美國大選中的重要性。川普在演講中憂心指出，愈來愈多衝突陰影將籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，全球正處於第三次世界大戰邊緣，並提到國家要有足夠戰力，才能阻止戰爭發生。

國民黨認為，中華民國要有自立自強的能力，主張透過自主防衛（defense），以及持續對話（dialogue）降低戰爭風險，以黨主席朱立倫持續提倡的「2D戰略」來維護區域和平、維持國家安全。

國民黨強調，這次參加美國共和黨全國代表大會，除了解共和黨未來政策走向，也深刻感受共和黨歷經川普槍擊、副總統提名後的空前團結氣勢。國民黨長期與美國兩大主要政黨互動密切，8月預計將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態，期待深化長期以來的台美關係。