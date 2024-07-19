快訊

武俠影后鄭佩佩離世…嫁富商一度淡出影壇 曾想出家被星雲法師4字勸退

川普全代會2度提台灣 國民黨：顯見台灣在美國大選重要性

中央社／ 台北19日電

美國共和黨籍總統候選人川普今天在全國代表大會發表演說，國民黨表示，川普在演講中2度提及台灣，顯見台灣議題美國大選中的重要性；且川普的態度非常明顯，認為美國的能源必須獨立自主，這提供台灣反思能源政策及AI產業發展的方向。

美國共和黨全代會今天落幕，總統候選人川普發表超過90分鐘的壓軸演說，國民黨觀選團全程見證，並發布新聞稿表示，川普演講內容提及槍擊經歷、國際衝突、公平選舉、非法移民、人民就業和失業狀況，以及能源政策方向，也2度提及台灣議題。

國民黨指出，大會結尾更有象徵美國國旗的藍、白、紅氣球從天而降，現場氣氛再次沸騰，在場賓客皆感受到共和黨的團結士氣。

能源議題方面，國民黨表示，川普的態度非常明顯，美國的能源必須獨立自主，並承諾重返執政後能靠外銷能源致富，川普提到發展AI（人工智慧）產業尤其需要大量能源，且至少是美國現有能源需求的2倍。

國民黨強調，這提供台灣反思自身能源政策及AI產業發展的方向，唯有充足的能源供應才能厚實台灣高科技產業的發展基礎，而維持高科技產業的競爭力才能讓台灣有更多籌碼，像美國這類大國都如此擔憂，何況能源嚴重倚賴進口的台灣。

國民黨指出，川普向群眾保證會建立完善的投票制度，其中強調要有身分驗證，以確保選舉公正進行。國內近日針對選罷法的討論聚焦如何確認為「本人連署」，與美國選舉的議題焦點不謀而合，顯見就算先進民主國家如美國，對如何改革選舉體制、進一步深化民主發展，都是最重要的議題。

國民黨表示，川普在演講中2度提及台灣，顯見台灣議題在美國大選中的重要性。川普在演講中憂心指出，愈來愈多衝突陰影將籠罩台灣、北韓、菲律賓和整個亞洲，全球正處於第三次世界大戰邊緣，並提到國家要有足夠戰力，才能阻止戰爭發生。

國民黨認為，中華民國要有自立自強的能力，主張透過自主防衛（defense），以及持續對話（dialogue）降低戰爭風險，以黨主席朱立倫持續提倡的「2D戰略」來維護區域和平、維持國家安全。

國民黨強調，這次參加美國共和黨全國代表大會，除了解共和黨未來政策走向，也深刻感受共和黨歷經川普槍擊、副總統提名後的空前團結氣勢。國民黨長期與美國兩大主要政黨互動密切，8月預計將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態，期待深化長期以來的台美關係

共和黨 台灣議題 台美關係 國民黨 川普 美國大選

延伸閱讀

【即時短評】川普還是川普！團結主軸不夠吸引 他自動加戲

川普前國安顧問歐布萊恩：台應增國防支出 展防衛意志

「1天解決俄烏戰」外界關注川普政策走向 傳與澤倫斯基擬19日通話

川普槍擊案 死亡威脅來自伊朗？川普的國防官員要拜登救命

相關新聞

川普要台灣付保護費？ 王健全：這是不正確的

針對美國總統參選人川普近來發表「台灣要付保護費的言論」，中經院代理院長王健全19日強調，「這是不正確的」。

美國友台參議員盧比歐：川普若勝選 會繼續支持台灣

美國總統候選人暨前總統川普日前受訪時稱，希望台灣向美國支付保護費。共和黨籍佛州聯邦參議員盧比歐今天表示，他預期美國在川普...

川普要台保護晶片「付錢來」遭國務院打臉！川普怎氣成這樣？被指某企業當年讓他淪笑柄

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前專訪曝光，當中指控台灣奪走了美國100%晶片事業，現在還想要美國保護，台灣必須要付「保護費」。 川普一席話引起不小聲浪，美國國務院發言人周四（7/18）強調，台灣一直都是自費加強自我防衛，美國並沒有免費做慈善！不過川普之所以對台灣如此「有情緒」，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫指出，恐怕與鴻海集團創辦人郭台銘有關。

【總編開箱】川普強索保護費 焦慮的不只是台積電

台積電股價一度跌破千元，固然是受到川普「台灣應該付給美國保護費」談話的影響，最關鍵的，其實還是美國正考慮要收緊中國先進半導體技術出口限制，中美貿易衝突升溫，讓美股晶片類股加劇抛售，費城半導體指數17日創下疫情以來最差單日表現，市值蒸發了超過5千億美元，艾司摩爾、輝達等股全都遭殃，波及台股，台積電當然無法倖免。

若台積電是中國的 美國還會是世界老大？謝金河點川普交易的盲點：若登大位不能那麼任性

川普交易的盲點 今天川普接受彭博商業周刊90分鐘的專訪，這回觸及台灣，他強調台灣奪走美國晶片事業，賺那麼多錢，要美國保護需要付錢！其實這是川普一貫的立場。就像他對於拜登支助烏克蘭，他也很不以為然。川普習慣用「Trade」交易來叫板，不過未來若登大位，恐怕不能那麼任性！

政院稱務實規畫國防 在野憂排擠預算 促審慎編列

美國前總統川普任內最後一任的國家安全顧問歐布萊恩昨稱，台灣國防支出應增加到國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，跟上中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。