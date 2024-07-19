學者：川普保護費說不正確 台灣要有策略因應

美國共和黨總統候選人川普近期的「保護費說」引發市場關注，學者今天表示，台灣要付保護費的說法並不正確，半導體產業是一步步走來的成果，不過，台灣必須正視此議題，並提出因應策略。

川普今年6月下旬接受彭博商業周刊（BloombergBusinessweek）訪問時提到，他認為要保衛半個地球外的台灣，存在實際困難度，而且台灣奪取約100%的晶片事業，應該付給美國保護費。此一說法引發金融市場動盪，台股今天再度下跌逾400點。

中經院今天舉行「2024年第3季台灣經濟預測記者會暨座談會」，媒體關注川普保護費說與美國11月總統大選的影響。

中經院代理院長王健全表示，川普遇刺後當選機會明顯提高，但是台灣要付保護費的說法並不正確。第一，台灣半導體產業是一步一腳印努力而來，過去毛利率不高，後來才逐漸發展走出自己的路，可說是自然帶動市占率提高。

第二，台灣在國防支出目前占比達到國內生產毛額（GDP）的2%，美國有聲音認為應該占比增加到5%，換算等於台灣政府支出有一半投入國防，並不恰當。

不過，王健全坦言，川普當選機率較先前提高，台灣必須正視此議題並有所準備，政府可能透過廣宣、說客，或是台美21世紀貿易倡議等政策工具來影響美國。川普當選後可能針對順差多的國家來提出措施，台灣必須有因應對策，不過，美國選舉在今年11月，對台灣今年經濟成長率影響不大。

媒體關注台股近期大跌，是否有反轉向下跡象，王健全指出，股市漲多一定回檔，近期則有川普言論等利空因素影響，導致台股有所修正。如果台灣基本面有跟上，加上外在環境資金依然充沛，股市仍可能持續有行情。

遠雄人壽風控長儲蓉指出，今年有2大關鍵變數，一是美國聯準會（Fed），二是美國選舉結果，目前觀察，美國選舉仍是最大不確定因素。

陽明交通大學資訊管理與財務金融系教授葉銀華認為，川普所謂「要讓美國再次偉大」的說法，純粹是選舉語言，美國總統拜登也試圖推動製造業回流美國，但這項做法其實破壞了經濟結構與運作效率，後續效果仍打上問號。

不過，葉銀華坦言，川普當選後恐會有更多意外，「他很會情緒勒索」，如果川普當選，金融市場會先動盪，川普後續若有減稅、拉高關稅等做法，可能讓美國經濟成長率下修、通膨也有上升壓力。