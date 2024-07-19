川普要台灣付保護費？ 王健全：這是不正確的

針對美國總統參選人川普近來發表「台灣要付保護費的言論」，中經院代理院長王健全19日強調，「這是不正確的」。

王健全指出，台灣半導體產業的發展，是一步一腳印走過來的，早期美國把毛利率高的IC設計、設備留在美國，台灣代工的毛利率只有20%、30%，從幾百奈米到幾奈米，才有今天的局面，全球市占率的提高是自然形成的。

王健全還提到，台灣的國防支出占GDP的2%，約5,000多億，確實也買了很多國防武器，但川普說台灣的國防支出要達到1.2兆，但台灣政府一年的總支出也只有2.1兆，若國防支出超過50%，這是不恰當的。

不過，王健全提醒，台灣政府一定要正視，因為川普當選的機率變大。但，由於美國總統大選是在11月，因此對今年GDP影響不大。

同時，有關台灣已經付保護費，王健全建議政府要多做廣宣，並持續提出台美21世紀貿易倡議，慢慢跟美國搭上線，進而影響美國的政策，一定要提前準備，以免發生挨打局面。