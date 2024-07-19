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美國友台參議員盧比歐：川普若勝選 會繼續支持台灣

中央社／ 密爾瓦基18日綜合外電報導
共和黨籍佛州聯邦參議員盧比歐。美聯社
共和黨籍佛州聯邦參議員盧比歐。美聯社

美國總統候選人暨前總統川普日前受訪時稱，希望台灣向美國支付保護費。共和黨籍佛州聯邦參議員盧比歐今天表示，他預期美國在川普再度當上總統後，會繼續支持台灣。

川普（Donald Trump）15日正式成為共和黨總統候選人。在他宣布副總統搭檔為現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）之前，盧比歐（MarcoRubio）曾是副手口袋人選之一。

川普6月25日受訪時說，台灣應該向美國支付保護費，相關報導於本週刊出後，外界對於川普的對台承諾產生疑問。

路透社報導，盧比歐今天在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）共和黨全國代表大會（RNC）場邊，被問及川普的對台評論。當下他告訴記者們，台灣面臨「生存威脅」，代表台灣應該增加國防支出。

盧比歐還說，假如川普得以重返白宮，他預期川普會繼續支持台灣，「他（川普）會做第一個任期做過的事，那就是…繼續支持台灣」。

盧比歐稱自己無法替重返白宮後的川普代言，「但我對美國支持台灣及盡全力防止中國入侵這方面，不抱持任何憂慮」。

盧比歐是參議院外交委員會（Senate ForeignRelations Committee）成員，代表美國外交政策重要觀點；他也是參院情報委員會（Senate IntelligenceCommittee）最高階的共和黨人。

分析家認為，川普若得以展開第2個任期，盧比歐可能是入閣人選之一。

曾在川普第一任期擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）昨天也為川普的說法辯護，他認為川普旨在表明台灣應該為自身安全分攤更多負擔。

共和黨 川普 美國

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【總編開箱】川普強索保護費 焦慮的不只是台積電

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