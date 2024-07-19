政院稱務實規畫國防 在野憂排擠預算 促審慎編列

美國前總統川普任內最後一任的國家安全顧問歐布萊恩昨稱，台灣國防支出應增加到國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，跟上中國大陸，行政院指出，將持續留意各方建議，並依具體國防需求提出務實規畫。在野立委憂心，此舉可能排擠其他預算，盼政府審慎編列。

行政院發言人陳世凱指出，政府持續關注各方面建議，努力強化社會韌性，向世界證明台灣有守護自我的決心。未來會依照具體國防需求提出務實規畫，台灣會持續強化國防力量，並加強與民主國家之間的合作，持續站在民主聯盟的一方，共同維護區域和平穩定。

國防部則表示，我國國防預算係依防衛作戰需求、強化不對稱作戰能力及提升作戰韌性等要素，並考量政府財政與整體施政規畫審慎籌編。國防部強調，近年國防預算在政府支持下逐年成長；未來將會在確保國防安全下，持續配合政府整體財政規畫，爭取預算穩健成長。

民眾黨立委林憶君表示，台灣一直在為國防努力，二○二四年國防總預算編列六○六八億元，大約是年度ＧＤＰ的百分之二點五，雖然還不到民眾黨主席柯文哲主張的百分之三，但普遍比北約國家高出許多，台灣也一直是美國主要的軍事裝備出口對象之一站在有效使用國家整體資源的角度，因應全球局勢與威脅變化，還是應該謹慎而永續地編列「最適合」的國防預算。

國民黨立委羅廷瑋表示，要積極避戰也要努力備戰，備戰是把人民納稅錢花在刀口上，一味提升預算，會造成後續預算的排擠，我方當然要防備、當然要軍購，但也別忘記現在的經濟蕭條以及兩岸關係，這都是很重要的議題。