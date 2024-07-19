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憂川普與陸交易 美媒：台灣的未來恐被犧牲

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
川普在台灣議題上向來反覆無常。 路透
川普在台灣議題上向來反覆無常。 路透

美國共和黨總統候選人川普要求台灣付保護費，還說協防台灣很困難，引發外界揣測川普若回鍋白宮對台立場為何。「外交政策」十七日分析，這取決於川普介入台灣議題有多深，如果川普強勢主導，在國防上，他可能會要求台灣提高國防預算或切斷拜登批准的軍事援助；在晶片上，他可能會推動由美國生產，甚至他可能會和北京交易，犧牲台灣未來。

川普在台灣議題上向來反覆無常。他曾在勝選時接聽蔡英文總統賀電，打破華府長期慣例，但隨後與大陸領導人習近平通話時，又承認「一中原則」。

川普第一任時，身旁資深外交政策顧問多是對陸鷹派與挺台派，包括國務卿龐培歐、國安顧問波頓、白宮亞洲事務顧問博明、白宮貿易顧問納瓦羅、國防部助理部長薛瑞福。

川普第二任國安團隊的對台立場恐怕會更複雜。畢竟波頓、博明等關鍵人物已和川普保持距離，國防部前副助理部長柯伯吉呼籲將重心由烏克蘭轉至台灣，其他人則更接近川普孤立主義立場；不過柯伯吉目前被視為仍係川普心腹。

美國企業研究所研究員庫柏分析，「這就是川普團隊內部的核心問題」，政策走向可能取決於川普本人參與議題的程度。如果川普本人的觀點在第二任任內占據主導地位，台灣恐飽嘗艱辛的四年，試圖向川普證明自己價值。

在以川普為中心的台灣政策中，可能出現幾種想定；在國防上，「付保護費」言論顯示，川普最感興趣的將是提高保護費來爭取美國支持。

國防部 川普 美國

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