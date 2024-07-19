2塊預算1塊給國防？揭仲：民主國非戰時不能這樣做

美國前總統川普的國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣需要大幅增加國防開支，至少應該增加到國內生產毛額（ＧＤＰ）的五％，才得以跟上中國大陸。國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，若照歐布萊恩的說法，二○二四年國防預算將占中央政府總預算歲出比率高達四三％。「根本沒有一個民主國家能在非戰爭時期這樣編預算。」

揭仲指出，若以二○二四年為例，ＧＤＰ預估值為廿四兆五六○○億，三％為七三六八億；假如以中央政府總預算歲出編列金額為二兆八八○○億，國防部年度預算要編足ＧＤＰ的三％， 則國防預算約占中央政府總預算歲出的比率將達廿六％；若要依照歐布萊恩的說法編足ＧＤＰ的五％，則二○二四年國防部年度預算需編足一兆二二八○億，占中央政府總預算歲出比率將高達四三％。

揭仲指出，這等於政府每花二塊錢就有將近一塊錢用在國防上，恐怕沒有一個民主國家在非戰爭時期有辦法這樣編預算。

揭仲表示，前總統陳水扁二○○五年十二月十七日於「紀德級」驅逐艦成軍典禮宣示，將於二○○八年前逐步把國防預算調高到ＧＤＰ三％，其實還算合理的目標；因為二○○八年的ＧＤＰ預估值只有十一兆六五○○億，三％為三四九五億，占二○○八年中央政府總預算歲出比率是廿一％。

然而，從二○○八年到二○二四年，中央政府總預算歲出編列金額的成長率僅有一六九％，遠落後於同期ＧＤＰ的成長率二一一％，國防預算占ＧＤＰ的三％，在二○二四年就已經顯得遙不可及了。