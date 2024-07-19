聽新聞
test
0:00 / 0:00
2塊預算1塊給國防？揭仲：民主國非戰時不能這樣做
美國前總統川普的國家安全顧問歐布萊恩表示，面對中國大陸潛在的侵略，台灣需要大幅增加國防開支，至少應該增加到國內生產毛額（ＧＤＰ）的五％，才得以跟上中國大陸。國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，若照歐布萊恩的說法，二○二四年國防預算將占中央政府總預算歲出比率高達四三％。「根本沒有一個民主國家能在非戰爭時期這樣編預算。」
揭仲指出，若以二○二四年為例，ＧＤＰ預估值為廿四兆五六○○億，三％為七三六八億；假如以中央政府總預算歲出編列金額為二兆八八○○億，國防部年度預算要編足ＧＤＰ的三％， 則國防預算約占中央政府總預算歲出的比率將達廿六％；若要依照歐布萊恩的說法編足ＧＤＰ的五％，則二○二四年國防部年度預算需編足一兆二二八○億，占中央政府總預算歲出比率將高達四三％。
揭仲指出，這等於政府每花二塊錢就有將近一塊錢用在國防上，恐怕沒有一個民主國家在非戰爭時期有辦法這樣編預算。
揭仲表示，前總統陳水扁二○○五年十二月十七日於「紀德級」驅逐艦成軍典禮宣示，將於二○○八年前逐步把國防預算調高到ＧＤＰ三％，其實還算合理的目標；因為二○○八年的ＧＤＰ預估值只有十一兆六五○○億，三％為三四九五億，占二○○八年中央政府總預算歲出比率是廿一％。
然而，從二○○八年到二○二四年，中央政府總預算歲出編列金額的成長率僅有一六九％，遠落後於同期ＧＤＰ的成長率二一一％，國防預算占ＧＤＰ的三％，在二○二四年就已經顯得遙不可及了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言