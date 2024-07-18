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日經：若川普當選 台灣強化國防壓力將升高

中央社／ 台北18日綜合外電報導
美國共和黨全代會進入第三天，美國聯邦參議員范斯正式接受提名為副總統候選人並發表演說，前總統川普也到場表達支持。記者張文馨／攝影
美國共和黨全代會進入第三天，美國聯邦參議員范斯正式接受提名為副總統候選人並發表演說，前總統川普也到場表達支持。記者張文馨／攝影

專家分析，如果美國共和黨總統候選人川普贏得11月的大選，則台灣面臨的不確定性和強化自身防衛的壓力將會持續更久，但川普或許有助於排除美國對台軍售延宕的問題。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，川普拿傳統盟友開刀、強烈交易傾向的作風顯示，相較於現任美國總統拜登，他可能會以更交易掛帥的手法來對待夥伴，包括台灣。

國防部前副部長、國安會前諮詢委員林中斌表示：「對川普而言，中國基本上是關鍵挑戰與威脅。他希望阻止中國，但也是懂得折衷的成交高手。對他而言，台灣是和中國打交道的計畫其中一環。台灣本身並非最優先要務。」

林中斌直言：「川普勝選將為台灣帶來許多不確定性，但台灣政府將得和他的政府合作──我們別無選擇。」

如果川普再入主白宮4年，可能升高總統賴清德政府加速軍事改革、提高國防預算的急迫性，但是台灣國內政治局勢恐讓這項任務更為艱鉅。

川普過去曾展現對台灣的支持，並在首次擔任總統期間維持雙邊接觸。然而，政治學者南樂（LevNachman）警告，不能假設第二任期的川普政府會跟第一任期一樣。

南樂說道：「不僅川普涉台言論已然改變，他整個團隊成員也已不同，尤其是負責外交政策的人員。」他指的是之前在川普政府內引領中國與台灣政策的主要官員已不在其位，例如前國務卿蓬佩奧（MikePompeo）、前副國家安全顧問博明（MattPottinger）。

南樂告訴日經亞洲：「龐培歐和博明是兩大例子。他們的努力在台灣廣獲讚賞，卻都不會在川普麾下續任原職。事情將有所改變具合理可能性。」

外界普遍預期，川普挑選的競選搭檔、俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）將推動美國更聚焦遏制中國，甚至不惜以放棄支持烏克蘭作為代價。儘管理論上這可能增強台灣的地位，卻也敲響警鐘。

台灣政府曾公開敦促美國不要放棄烏克蘭，並表示停止對基輔提供武器，將鼓勵中國侵略台灣，助長北京將美國描繪成「不可信賴盟友」的宣傳。

前美國國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）因此在社群媒體質疑，為何台灣將「自己置諸一場台灣根本沒有影響力，在美國卻非常具有爭議的論戰之中？」而范斯對烏克蘭與台灣的看法，被認為可能與柯伯吉一致。

台灣海洋大學教授江雅綺評論，根據川普和范斯過去的言論，若他們勝選將使得戰略聚焦亞洲具更重大意義，「尤其是在如何應對中國構成的威脅方面」。

但她同時指出，「除了凸顯諸如民主自由等共同價值，台灣也得展現更大決心，並在自我防衛上投資更多，這包括提高國防預算」。

林中斌預期，可能的新川普政府將繼續追求拜登尋求的核心目標，即在敦促台灣投資美國的同時，也須強化自身武器系統與防衛能力。

他表示，華府把注意力轉向東亞，或許有助排除美國對台灣交付累積約達190億美元（約新台幣6203億元）軍售延宕的問題，其中包括防空飛彈。

林中斌說：「或許川普能交付台灣需要、但拜登到目前為止還無法提供的武器。而台積電已重金投資美國亞利桑那州，我想不到台灣在這方面還能做什麼。」

國防部 川普 美國

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