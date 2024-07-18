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川普保護費說 柯文哲：台灣守第一島鏈還要我們付錢？

中央社／ 台北18日電
柯文哲（圖）回應川普要台灣付保護費說法。圖／聯合報系資料照片
柯文哲（圖）回應川普要台灣付保護費說法。圖／聯合報系資料照片

美國共和黨總統參選人川普日前受訪稱「台灣應付美國保護費」引發議論。民眾黨主席柯文哲今天被問及此事時先是納悶誰要付給誰，隨後便直言，台灣守在第一島鏈，「幫他（美國）擋在這裡還要我們付給他？」

共和黨總統參選人川普（Donald Trump）6月下旬接受「彭博商業周刊」專訪，根據近日出刊的報導，川普指台灣搶走晶片生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付保護費。

柯文哲今天沒有公開行程，不過中午前往節目錄影時被媒體捕捉到身影。媒體詢問，川普稱要收保護費的說法是否合理。

柯文哲納悶說「保護費？是他（美國）付給我們，還是我們（台灣）要付給他？」隨後柯文哲又補充，表示台灣守在第一島鏈，「幫他擋（美國）在這裡，還要我們付給他？」語畢柯文哲便離去。

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