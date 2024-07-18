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川普要跟台灣收保護費…她算完嗨喊「完全付得起」：根本超划算

聯合新聞網／ 綜合報導
川普認為台灣應該要付給美國保護費。 路透
川普認為台灣應該要付給美國保護費。 路透

美國前總統、共和黨總統候選人日前接受採訪時表示，因為台灣搶走晶片生意，應該要向美國支付捍衛費用，被解讀是向台灣索取保護費，語出驚人也引起軒然大波。對此，財經部落客胡采蘋認為，台灣完全付得起，「要錢為什麼不早點說？」

胡采蘋在臉書指出，「駐日美軍總共5.5萬人，日本政府五年付一兆日圓，才新台幣2100億，除以5年，一年才420億元，台灣完全付得起這個錢，還可以買超多美式武器給美軍用，不明白總統候選人為什麼到現在才開口，要錢為什麼不早點說？」

胡采蘋也開玩笑地說，「我是有多積極，都在評估財務計畫了。我們家也可以接待美軍弟弟」。

不少人也留言回應，「拜託，快來...」、「最後一句是大家公認的重點」、「錢能解決的問題都不是問題」、「這麼划算！」、「非常歡迎」、「我直接說這個很划算很便宜，而且還帶來很大的經濟效益」、「很划算啊！成交！」

美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，認為台灣應該付防衛費。「他們有錢得很，你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒有給我們。」

川普

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