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藍委：美國到底還要多少

聯合報／ 記者林縉明王千豪張睿廷林銘翰／台北報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

針對美國前總統川普提出台灣要美國提供保護，應該付錢的說法，國民黨立委賴士葆表示，前總統蔡英文執政八年已經向美國買了八千億美元左右的軍火，這是國人心目中的另類保護費，按川普的說法還不夠，到底還要多少？民眾黨立院黨團總召黃國昌則說，任何國際關係，不能永遠只有單方面的給予，這樣的關係不會可長可久，面對美國總統大選後可能產生的重大變局，「請問賴清德政府的對策主張，到底是什麼？」

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，川普的說法無從評論，美國協防台灣、台美間經貿國防合作無間，這就是台美合作彼此強大基礎。台灣持續強化國防自主，這也是民進黨政府努力的方向，自己的國防要靠自己做最大努力貢獻。

吳思瑤 國防 川普 美國 蔡英文 賴士葆 賴清德 黃國昌

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