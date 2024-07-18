雙重利空 台積ADR早盤重挫

美國科技股十七日早盤出現沉重賣壓，台積電ＡＤＲ更大跌逾百分之六，原因包括拜登政府傳出考慮對艾司摩爾等晶片設備製造商實施更嚴格貿易限制，以及前總統川普表示台灣拿走所有晶片業務等言論，投資人持續從科技股轉進其他類股，這也讓台積今天的股價和台股大盤走勢蒙上陰影。

川普的言論導致台積電ＡＤＲ在十六日盤後應聲下跌，台積電昨天開盤同步走跌，以一○三五元開出，終場以一○三○作收，跌幅百分之二點三六。台股大盤賣壓大舉出籠，加上外資大賣台股三○三億元，衝擊指數開低走低，終場重挫二二七點收二萬三七六九點，單日市值蒸發七一四五億元。

除了川普的發言，外媒報導，美國拜登政府在防堵中國大陸取得先進晶片製造設備成效不如預期，已告知盟友，若日本東京威力科創和荷蘭艾司摩爾等晶片設備製造商繼續讓中國大陸取得先進半導體技術，考慮動用最嚴厲的貿易管制。

這項消息引爆全球科技股賣壓，那斯達克綜合指數十七日早盤跌逾百分之一，晶片類股災情慘重。

台積電今召開法說會，儘管多數外資分析師在前仍給正面評價，川普談話還是為台積電股價蒙上陰影。分析師認為，美國要發展ＡＩ，打壓台積電是不合理的，可以推論其目的應該是要求台灣政府或台積電，未來要更順從於美國政府。