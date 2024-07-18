日代表：美中競爭 川普選上也不會變

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，美國總統大選無論由誰勝選，「都是由美國國民選出來的總統，對日本、對台灣都是重要的兩國關係，無論誰當選都需要培養良好的台美關係、日美關係。」他說，若是川普勝選，「將提升亞洲地區的不確定性」，但目前無論民主黨或共和黨，對中國大陸的嚴峻態度已是跨黨派觀點，預期在「戰略競爭」前提下，美中關係不會改變。

片山和之昨出席三三會七月例會並進行演講，會後被詢問美國大選相關看法。他說，有些人認為川普是生意人，也許和中國大陸如同做生意，在「生意上好好談一談」，但也有人認為美中仍處於競爭關係，川普可能延續拜登政策。但就他個人觀察，「美中在『戰略競爭』關係上，即使川普當選，也不會有所變化。」

片山和之並以經濟、文化、政治安全議題三層面剖析美中台關係。他說，經濟涉及國家利益，一向講求「雙贏」，因此無論兩岸關係，或日中關係都相當重要，針對全球議題如氣候變遷、環境能源、衛生保健應合作解決。

文化交流上，片山和之認為，「若國與國關係不好，民間交流和相互理解更重要」，他說，大陸有十四億人口，是日本的鄰居，他一直鼓勵中日雙方應持續相互理解。

在政治與安全層面「這部分非常遺憾」，他說，因為「我們和中國在民主、自由、法治上的基本觀念不一樣」，以目前中美存在戰略性競爭關係，且中國制度與自由民主陣營是不同系統，預期「未來應會存續長期對抗關係，若中國的社會體制存續現況，我對美中關係不太樂觀」。

在此背景下，他呼籲台日美在外交上必須「正確理解對方的意圖，不要產生誤解，也要防範對方出現冒險行為」，政治安全議題短期尚無解方，但綜觀國際關係史，也曾看過中國大陸發生難以想像的變化，「在無法預測的未來，也可能出現較好的變化」，但無論如何「抑制冒險行為發生，這樣的努力是必須的」。