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楊永明：親美抗中 平添變數成新挑戰

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
川普表示，要防衛一個遠在地球另一端的小島，實質上很困難。圖為美加軍艦二○二一年通過台灣海峽。（路透）
川普表示，要防衛一個遠在地球另一端的小島，實質上很困難。圖為美加軍艦二○二一年通過台灣海峽。（路透）

針對美國前總統、共和黨總統候選人川普表示台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。學者表示，川普對軍事保台的態度較保留，兩岸問題不能完全依靠美國，畢竟變數增加，但民進黨政府完全親美抗中的政策，將是台灣未來的挑戰。

文化大學社科院講座教授楊永明表示，川普的談話和第一任的立場跟政策相當一致，不只是針對中國的貿易、科技採取關稅跟制裁，對盟邦也是如此，所以川普講台灣搶走美國的晶片市場，對台積電在美加速投資、技術轉移等都會產生影響。

楊永明提到，傳統上共和黨跟台灣關係不錯，且共和黨議員對中國大陸普遍質疑，但這並不會轉化成對台灣的支持，因為川普的談話已經講得非常清楚，對於軍事保台，有地理上的困難度，且對於參與戰爭或是犧牲美國士兵生命的衝突，川普是比較保留。

楊永明指出，民進黨完全親美抗中的政策，不僅失去平衡，也是我們未來的新挑戰，所以未來局勢會更加複雜，呼籲執政者要更有智慧去經營，在兩岸問題上也不能完全依靠美國，畢竟變數增加，不確定性也增加了。

政大國際關係中心研究員嚴震生表示，在川普的思維當中，你應該是要可以交易的對象，當你付保護費之後，美國有可能可以協助，但這還不一定可以說服美國老百姓支持台灣；況且，如果台海衝突的解讀是台灣也有責任的話，美國不會出兵，就算責任都在北京，美國也還是不一定會出兵。但如果要依靠美國，就都要符合美國的期待，吃下可能不必要的東西。

政治大學外交系教授黃奎博解讀，川普的意思是台灣不僅是要在半導體產業供應鏈上全面配合美國，而且還要為美國提供台灣的安全承諾額外再付出費用。民進黨政府如果面臨川普再度當選總統，不僅將面對更不確定的台美關係，而且持續惡化的兩岸關係，只會讓民進黨政府更拿不出對美談判的籌碼。

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