觀察站／川普要保護費…自由非免費 但和平可努力

台灣與美國過去四十多年來在非官方的架構下維持互動往來，其中安全關係是最敏感的一塊，對於美國共和黨總統候選人川普的「保護費說」，台灣無需感到意外或遭遇背叛。川普從來都不是友台派，北約、日本和南韓這些與美國有軍事聯盟或共同防禦條約的盟友，在他眼中都應該提高軍費，讓美國願意提供服務；台灣之於美國，套句甫卸任美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處前處長孫曉雅的說法，台灣不是盟友，是夥伴。

盟友之間存在條約關係，有其權利和義務，雙邊關係也不同於理念相近夥伴；美國根據台灣關係法，認為對西太平洋的穩定與安定有著持久利益，任何以非和平手段決定台灣前途的舉動，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切。

美國從來沒說，一旦北京犯台，美國會派兵馳援；更不會說，攻擊一個視同攻擊全體，這是北約的集體防禦條款，在美國總統拜登口裡是神聖的承諾，到了川普嘴裡，北約盟友將被畫分為付出夠多防衛預算，以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為。

日本和南韓相繼同意提高駐地美軍的費用分攤比率，北約盟友近年來也開始紛紛落實軍費支出比率超過其國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二的目標，無論是川普或拜登，面臨的其實都是美國人民對於美國長期獨力撐開保護傘的不滿，美國要維持世界影響力，全球也要負起責任。

美國支持的是台灣自我防衛，也支持兩岸展開對話降溫局勢。換句話說，台灣要負起的責任不只強化自我防衛能力，也要展現能處理兩岸危機的能力。

川普直率表達對台灣安全的立場，是他一貫主張，也是在告訴美國民眾，美國不做白工。這是川普變形的孤立主義，也是美國面對國力衰弱的焦慮訊號。

自由不是免費的，也不是只靠付錢就能輕鬆享受，台灣也有應盡的責任與義務，而負責任的期待不可能只放在台灣與美國，忽略不排除以武力統一台灣的中國大陸，那就是房間裡的大象，根本無法徹底改善問題。

台灣要強化與美國的互信，但直接將北京設定為侵略者，把台海定為柏林圍牆的做法，是否足夠務實，能解決意外事件造成的危機？徹底將希望寄託於美國，何嘗不是給了川普提高對台灣叫價的機會？對台灣而言，自由不是免費的，和平卻是可以努力的。