專訪言論震撼全球 川普：台灣應該付保護費

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時，質疑美國是否應保衛台灣。歐新社
美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時，質疑美國是否應保衛台灣。歐新社

美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時，質疑美國是否應保衛台灣，他認為台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該付費（Taiwan should pay us for defence），並且對制裁俄羅斯入侵烏克蘭的觀點冷淡以對，象徵若他重返白宮，美國外交政策立場可能出現巨變。

川普是在6月底穿著一襲深色西裝與領帶，在海湖莊園接受彭博商周專訪，專訪內容16日刊出，漫談他對美國經濟、減稅、關稅及外交政策等諸多議題的想法。

儘管他主張對中國大陸強硬、加徵更多關稅，但他被問到是否會捍衛台灣抵禦中國大陸入侵時表示，「從兩件事來看。第一，台灣，我非常了解那裡的人，非常尊重他們，他們的確拿走了我們大約100%的晶片生意。我認為，台灣應該為我們的防衛付費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒有給我們。」

而且，他認為美國要跨過整個太平洋去防衛一個島嶼，有實質困難，「台灣距離我們9,500英里，距離中國只有68英里，而中國是一大片土地，他們可以直接轟炸它。他們甚至不需要──我意思是，他們直接打砲彈都可以。現在他們不想這麼做，因為他們不想失去那些晶片廠。你知道，所有那些工廠，他們不想這麼做。但我要告訴你，那是習主席的心肝寶貝」。

川普再度表示：「記住這一點：台灣搶走了我們的晶片生意，我的意思是，我們有多蠢啊？他們搶走了我們所有的晶片生意。他們有錢得很。我覺得我們跟保單沒兩樣，我們為什麼要這麼做？」

川普說，台灣「拿下我們幾乎100%的晶片產業，我承認他們有功勞。那是因為愚蠢的人在治國。我們不應該讓這種事情發生。現在我們給他們數十億美元在我們國家打造新晶片，然後他們也會拿下這塊。換句話說，他們會建設（晶片廠），然後又會帶回他們的國家」。

他認為美國應該「聰明」一點，要相隔9,500英里遠協防「是非常、非常困難的一件事」，並且抨擊在拜登上任三年半以來，中國大陸已與俄羅斯、伊朗及北韓同一陣線，「這是非常、非常危險的世界」。

他說，習近平「以前是我的好朋友，在新冠肺炎疫情爆發過後，感覺就不一樣了。我跟（俄羅斯總統）普亭也是一樣」，「普亭原本和我相處得很好…我們從來沒有面臨戰爭的危險。他本來是絕不會進入烏克蘭的」。他在談到制裁普亭侵略烏克蘭等政策，態度冷淡，只說「我不喜歡制裁」。

川普 拜登 美國大選

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