專訪言論震撼全球 川普：台灣應該付保護費

美國前總統川普接受彭博商業周刊專訪時,質疑美國是否應保衛台灣,他認為台灣搶了美國所有的晶片生意,台灣應該付費(Taiwan should pay us for defence),並且對制裁俄羅斯入侵烏克蘭的觀點冷淡以對,象徵若他重返白宮,美國外交政策立場可能出現巨變。

川普是在6月底穿著一襲深色西裝與領帶,在海湖莊園接受彭博商周專訪,專訪內容16日刊出,漫談他對美國經濟、減稅、關稅及外交政策等諸多議題的想法。

儘管他主張對中國大陸強硬、加徵更多關稅,但他被問到是否會捍衛台灣抵禦中國大陸入侵時表示,「從兩件事來看。第一,台灣,我非常了解那裡的人,非常尊重他們,他們的確拿走了我們大約100%的晶片生意。我認為,台灣應該為我們的防衛付費。你知道,我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒有給我們。」

而且,他認為美國要跨過整個太平洋去防衛一個島嶼,有實質困難,「台灣距離我們9,500英里,距離中國只有68英里,而中國是一大片土地,他們可以直接轟炸它。他們甚至不需要──我意思是,他們直接打砲彈都可以。現在他們不想這麼做,因為他們不想失去那些晶片廠。你知道,所有那些工廠,他們不想這麼做。但我要告訴你,那是習主席的心肝寶貝」。

川普再度表示:「記住這一點:台灣搶走了我們的晶片生意,我的意思是,我們有多蠢啊?他們搶走了我們所有的晶片生意。他們有錢得很。我覺得我們跟保單沒兩樣,我們為什麼要這麼做?」

川普說,台灣「拿下我們幾乎100%的晶片產業,我承認他們有功勞。那是因為愚蠢的人在治國。我們不應該讓這種事情發生。現在我們給他們數十億美元在我們國家打造新晶片,然後他們也會拿下這塊。換句話說,他們會建設(晶片廠),然後又會帶回他們的國家」。

他認為美國應該「聰明」一點,要相隔9,500英里遠協防「是非常、非常困難的一件事」,並且抨擊在拜登上任三年半以來,中國大陸已與俄羅斯、伊朗及北韓同一陣線,「這是非常、非常危險的世界」。

他說,習近平「以前是我的好朋友,在新冠肺炎疫情爆發過後,感覺就不一樣了。我跟(俄羅斯總統)普亭也是一樣」,「普亭原本和我相處得很好…我們從來沒有面臨戰爭的危險。他本來是絕不會進入烏克蘭的」。他在談到制裁普亭侵略烏克蘭等政策,態度冷淡,只說「我不喜歡制裁」。