川普表示台應付保護費 卓揆：會與美往更好的方向走

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系報料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系報料照片

美國共和黨總統候選人川普表示，台灣拿走所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。行政院長卓榮泰昨（17）日表示，台美過去保有友好關係，會努力維持並往更好的方向走，雙方對台海、印太地區有共同責任，台灣願意付出更多責任防衛台灣，保障安全。

卓榮泰昨日與媒體茶敘時表示，有注意到川普談話，不過外界也應該清楚，台美關係近幾年來狀況非常堅定，台海跟印太地區的和平穩定，是雙方的共同責任和目標，感謝美國經常在台灣安全、國際發聲給予支持，讓台灣更加堅定身為國際村一員，對區域和平穩定有共同責任。

各界對川普稱台灣應付費的看法 圖／經濟日報提供
各界對川普稱台灣應付費的看法 圖／經濟日報提供

卓榮泰說，台灣穩定加強國防預算和恢復義務役役期，以及強化社會韌性，展現身為國際一份子的責任，只要持續展現相關能力，就能得到更多國家資助。台美過去保有友好關係，會努力維持並往更好的方向走，雙方對台海、印太地區有共同責任，「我們願意付出更多責任，這是在防衛我們自己、保障安全。」

卓榮泰也說，美國是民主成熟國家，人民會在大選做出明確選擇，台灣尊重美國人民選擇，也祝福大選順利進行，未來雙方會在過去基礎上，往好的發展，「我們只能做這樣的努力和祝福」。

此外，卓榮泰也強調，台灣在高科技產業供應鏈位居關鍵地位，市場製造雖然分散，但廠商會把研發留在台灣，當前台灣具有垂直產業鏈、科技人才，他有信心高端技術會留在台灣，「這是對台灣最好的選擇。」

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