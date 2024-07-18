「防衛遠方小島很困難」 川普要台灣付保護費

彭博商業周刊十六日刊出美國前總統、共和黨總統候選人川普專訪，川普談及台灣議題時表示，台灣拿走了所有晶片業務，「要美國提供保護，台灣應該付錢。」他還說，台灣離美國很遠，離中國大陸很近，要防衛一個遠在地球另一端的小島，實質上很困難。

川普挑戰白宮大位聲勢上漲，對台態度也引發關注。該刊六月廿五日在佛州海湖莊園專訪川普九十分鐘，談論議題包括美國經濟、外交及對台政策等。

針對台灣議題，川普明確表示，儘管美國兩黨都支持台灣，但他對抗中共攻台的態度充其量是冷淡，部分源自於對經濟的不滿；「他們確實 美國共和黨總統候選人川普十六日耳上覆著紗布參加密爾瓦基共和黨全代會。川普上月接受媒體專訪說，台灣接受美國保護應該付費，還說美國要防衛台灣實質上很困難。（法新社） 奪取了我們約百分之百的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費」，「我的意思是，我們到底有多蠢？他們拿走我們所有晶片事業，他們非常有錢」。

川普對美國補貼台積電建廠也有意見。他說，「現在我們正付給他們巨款，在我國製造新的晶片，然後他們也要把它拿走；換句話說，他們會製造，但接著將把它帶回他們的國家」。

「要美國保護 台灣應付錢」

川普想的是，要美國的保護，台灣應該向美國付錢，「我不認為我們這樣和保險有什麼不同。為什麼？為什麼我們要這樣做？」他另個質疑是，捍衛一個在地球另一端的小島實質上很困難，「台灣遠在九千五百英里之外，距離中國僅六十八英里」。

報導指出，放棄對台承諾象徵著美國外交政策的巨大轉變，意義堪比停止對烏克蘭的援助，但川普似乎準備從根本上改變這些關係。川普還說，台灣的晶片工廠是大陸國家主席習近平眼中瑰寶，所以中方不願轟炸台灣。

擬對大陸及歐盟加新關稅

川普表示，直到新冠疫情前，他和習都是非常好的朋友。不過，關稅是很聰明的談判手段，他擬對大陸商品施加百分之六十至百分之百新關稅，對其他國家進口商品全面施加百分之十關稅；加稅對象不只大陸，還有歐盟，他稱歐盟不願進口美國汽車和農產品，是美國對歐洲兩千億美元貿易逆差主因。

川普說反對禁用TikTok，因為會讓臉書執行長祖克柏漁翁得利，也不再批評加密貨幣比特幣是詐騙，因為加密貨幣要「在美國製造」。川普說，如果重回白宮，他會讓聯準會主席鮑爾做滿任期，並考慮讓摩根大通執行長戴蒙擔任財政部長。

卓揆：台海和平是共同責任

行政院長卓榮泰昨表示，台美關係近幾年非常堅定，台海與印太地區和平穩定是大家共同責任與目標，台灣願意付出更多責任，藉以防衛台灣、保障安全。台灣有垂直產業鏈、科技人才，有信心高端技術會留在台灣，這是對台灣最好的選擇。

國民黨主席朱立倫表示，美國正在競選，最重要的還是中華民國要自立自強；兩岸關係能溝通對話，國民黨主張透過和平交流減少衝突。