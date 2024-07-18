「防衛遠方小島很困難」 川普要台灣付保護費
彭博商業周刊十六日刊出美國前總統、共和黨總統候選人川普專訪，川普談及台灣議題時表示，台灣拿走了所有晶片業務，「要美國提供保護，台灣應該付錢。」他還說，台灣離美國很遠，離中國大陸很近，要防衛一個遠在地球另一端的小島，實質上很困難。
川普挑戰白宮大位聲勢上漲，對台態度也引發關注。該刊六月廿五日在佛州海湖莊園專訪川普九十分鐘，談論議題包括美國經濟、外交及對台政策等。
針對台灣議題，川普明確表示，儘管美國兩黨都支持台灣，但他對抗中共攻台的態度充其量是冷淡，部分源自於對經濟的不滿；「他們確實奪取了我們約百分之百的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費」，「我的意思是，我們到底有多蠢？他們拿走我們所有晶片事業，他們非常有錢」。
川普對美國補貼台積電建廠也有意見。他說，「現在我們正付給他們巨款，在我國製造新的晶片，然後他們也要把它拿走；換句話說，他們會製造，但接著將把它帶回他們的國家」。
「要美國保護 台灣應付錢」
川普想的是，要美國的保護，台灣應該向美國付錢，「我不認為我們這樣和保險有什麼不同。為什麼？為什麼我們要這樣做？」他另個質疑是，捍衛一個在地球另一端的小島實質上很困難，「台灣遠在九千五百英里之外，距離中國僅六十八英里」。
報導指出，放棄對台承諾象徵著美國外交政策的巨大轉變，意義堪比停止對烏克蘭的援助，但川普似乎準備從根本上改變這些關係。川普還說，台灣的晶片工廠是大陸國家主席習近平眼中瑰寶，所以中方不願轟炸台灣。
擬對大陸及歐盟加新關稅
川普表示，直到新冠疫情前，他和習都是非常好的朋友。不過，關稅是很聰明的談判手段，他擬對大陸商品施加百分之六十至百分之百新關稅，對其他國家進口商品全面施加百分之十關稅；加稅對象不只大陸，還有歐盟，他稱歐盟不願進口美國汽車和農產品，是美國對歐洲兩千億美元貿易逆差主因。
川普說反對禁用TikTok，因為會讓臉書執行長祖克柏漁翁得利，也不再批評加密貨幣比特幣是詐騙，因為加密貨幣要「在美國製造」。川普說，如果重回白宮，他會讓聯準會主席鮑爾做滿任期，並考慮讓摩根大通執行長戴蒙擔任財政部長。
卓揆：台海和平是共同責任
行政院長卓榮泰昨表示，台美關係近幾年非常堅定，台海與印太地區和平穩定是大家共同責任與目標，台灣願意付出更多責任，藉以防衛台灣、保障安全。台灣有垂直產業鏈、科技人才，有信心高端技術會留在台灣，這是對台灣最好的選擇。
國民黨主席朱立倫表示，美國正在競選，最重要的還是中華民國要自立自強；兩岸關係能溝通對話，國民黨主張透過和平交流減少衝突。
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