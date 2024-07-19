豐采520遭質疑結構問題 豐邑：已補強

民進黨新北市議員卓冠廷說，豐采520地下室支撐H型鋼部分彎曲，質疑豐邑偷改設計導致，對此豐邑機構今天說，已將受損的小樑置換並補強必要結構，經技師現勘簽證確認安全。

卓冠廷在臉書發文指出，他接獲民眾爆料新竹縣豐采520「歪掉的地下室結構」照片，可見地下室提供支撐的H型鋼部分已彎曲，質疑基地支撐結構可能已歪斜，結構力量不平衡，根源可能是豐邑為省基礎工程支出，而偷工減料、偷改設計導致。

卓冠廷說，豐邑應清楚告知此案購屋的消費者實際工地狀況，而消費者仍在支付工程款，消費者是以畢生積蓄購買，面對此工程品質，豐邑應要負責。

豐邑機構今天發布新聞資料指出，卓冠廷展示的照片拍攝是地下室未完工且遭到長期停工時所拍攝，由於逆打工法於地下室結構工程時，不能隨意停工，否則在樓板尚未灌漿，結構不完整，地下側向壓力加壓的情況，將會導致H型鋼樑受力不均，會造成小樑變形。

豐邑表示，因此持續與主管機關溝通，為安全請求核准地下室的搶險施工，最後在停工數月後，同意地下室搶險施作。另在搶險工程期間，已將受損的小樑置換並補強必要結構，也經專業技師現勘簽證確認安全無虞。

豐邑指出，在地下室搶險工程於112年下半年完成後，也立即提送搶險總結報告，且依照搶險會議中，委員和居民的提議，委由2家第三方技師公會進行現勘、檢測並出具報告，其中包含社區居民所指定的技師公會，報告內容均表示安全無虞。

豐邑表示，為確保基地與鄰近地方安全，此案前後委由超過5家的第三方單位進行各項不同鑑定，盼各界勿用片段的不完整資訊誤導民眾，後續豐邑一定會負起應負的責任。