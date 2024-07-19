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楊文科駁圖利 藍質疑起訴時機

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨吳傑沐陳敬丰／連線報導
新竹縣長楊文科（左）昨視察湖口高中新建工程進度，對檢方起訴他圖利豐邑機構一事「深表遺憾」。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（左）昨視察湖口高中新建工程進度，對檢方起訴他圖利豐邑機構一事「深表遺憾」。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科被控圖利建商豐邑機構遭訴，昨天受訪喊冤稱一切依法分層負責，絕無徇私舞弊及施壓，對新竹地檢署片面、間接、無直接關聯的推理，以備受質疑且司法實務很有疑慮的圖利罪嫌起訴深感不解。國民黨主席朱立倫也說，楊未收賄，究竟是圖利建商還是一般行政裁量，相信法院會還給清白。

楊文科前天被訴，昨視察興建中的湖口高中校舍，國民黨縣議員徐瑜新帶頭喊「楊縣長清白」，民進黨議員何建樺當場附和，勞動黨議員羅美文也抱不平說，若非縣長在各重要工程邀集廠商會談，工程難以順利進行。國民黨縣議員陳凱榮質疑，鄭文燦案剛發生，竹檢就火速起訴楊文科，下周新竹市長高虹安案又將宣判，「怎麼這麼巧」？

楊文科被起訴，牽動二○二六縣長選舉布局，藍營憂心選民會被執政黨帶風向。「這就是執政的民進黨想要營造的氛圍，無論法院判決如何，都已讓民進黨掌握議題風向。」立委林思銘不諱言，綠營要推舉竹北市長鄭朝方參選縣長，未來還會繼續拋出攻擊藍營的議題。

不過，鄭朝方子弟兵、縣議員歐陽霆反諷藍營「國民黨內有人爽在心裡」，認為藍營已信誓旦旦下屆縣長依然會是國民黨拿下，現在只是黨內在喬位子，若不是楊文科派系的人馬，自然樂見楊文科遭起訴這件事發生，「說不定非縣長派正樂得有檢調幫忙處理政敵」，他呼籲藍營不要雙標，賴清德總統肅貪掃黑不分藍綠白，行政院前副院長鄭文燦都還沒被起訴，楊文科卻是起訴罪證確鑿。

楊文科昨受訪時說，從豐采五二○塌陷至今，縣府都依「新竹縣建築爭議事件處理辦法」等規定辦理，考量會不會影響公安，期間雖有復工、搶險，但目前仍未復工，過程都經過討論，由專業的工務處主管決定，一切按照規定，對檢方指控他圖利豐邑機構「本人深表遺憾」。

被檢調搜出一四八三萬餘元、被依財產來源不明罪及圖利罪嫌起訴的前縣府工務處長江良淵，昨天獨自鎖在簡任秘書辦公室辦公，記者問他是否會出面說明？他表示不便多談，希望外界給他一點空間。針對有媒體稱他千萬現金來自長輩遺產，江說「我沒有交代這些事」。

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