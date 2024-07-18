楊文科涉貪遭起訴 鄭朝方盼天坑案盡快釐清護居民
新竹縣長楊文科等公務員涉護航豐邑機構遭起訴，竹北市長鄭朝方今天表示，對此事件感到遺憾，期盼天坑事件能盡快有調查結果，釐清相關問題，以保護居民居住安全。
新竹地檢署昨天發布新聞稿指出，偵辦豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，對楊文科等12人起訴。
檢方表示，豐邑機構涉偷工減料造成坍塌釀「豐采520」建案天坑事件，民國111年4月3日基地內部發生坍塌、111年6月至112年4月間在附近道路坍塌達5次，有小貨車及特斯拉電動車掉落。
鄭朝方今天接受中央社記者訪問時表示，對此事件感到遺憾，天坑案發時，竹北市公所以市民安全為優先考量，緊急進行第3方檢驗等工程，監測道路相關情形，以確保民眾通行等安全。
鄭朝方指出，希望天坑事件案在司法進行調查後，能釐清相關問題，但最重要的是要讓居民住得安全，也要有良好的公共道路能讓民眾通行。
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