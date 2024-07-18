藍：相信楊清白 綠：原來水好深

新竹縣長楊文科被控圖利建商遭訴，國民黨發言人楊智伃表示，尊重檢調調查，但國民黨相信楊文科的清白，期待所有檢調人員不受政治力影響，發揮司法公正公平及公正性，把真相還給人民。民進黨未多置評；民眾黨則呼籲司法單位毋枉毋縱。

國民黨籍立法委員林思銘批評，民進黨桃園前市長鄭文燦才羈押，國民黨新竹縣長楊文科馬上被起訴，還公開十頁近萬字的起訴書，刻意選在立法院休會第一天，讓立院黨團無法聲援，也讓在野黨無法提出看法，「根本就是民進黨想要掩蓋醜聞的政治手法」；他呼籲檢調、司法人員，不要受執政黨影響，要客觀、獨立辦案。

民進黨新竹縣議員歐陽霆批評，如今才發現「原來水這麼深」，包括無償使用建商銷售中心作為競選總部，或刻意隱瞞工地內塌陷情形真相；他質疑工務處長家中都能搜到一千萬多元現金，那更高層的呢？時代力量黨主席王婉諭批楊文科讓新竹人蒙羞，呼籲檢方擴大清查新竹不法結構。