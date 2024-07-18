聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍：相信楊清白 綠：原來水好深

聯合報／ 記者鄭媁黃羿馨巫鴻瑋／台北報導
新竹縣長楊文科被控圖利建商遭訴。圖／聯合報系資料照片
新竹縣長楊文科被控圖利建商遭訴。圖／聯合報系資料照片

新竹縣長楊文科被控圖利建商遭訴，國民黨發言人楊智伃表示，尊重檢調調查，但國民黨相信楊文科的清白，期待所有檢調人員不受政治力影響，發揮司法公正公平及公正性，把真相還給人民。民進黨未多置評；民眾黨則呼籲司法單位毋枉毋縱。

國民黨籍立法委員林思銘批評，民進黨桃園前市長鄭文燦才羈押，國民黨新竹縣長楊文科馬上被起訴，還公開十頁近萬字的起訴書，刻意選在立法院休會第一天，讓立院黨團無法聲援，也讓在野黨無法提出看法，「根本就是民進黨想要掩蓋醜聞的政治手法」；他呼籲檢調、司法人員，不要受執政黨影響，要客觀、獨立辦案。

民進黨新竹縣議員歐陽霆批評，如今才發現「原來水這麼深」，包括無償使用建商銷售中心作為競選總部，或刻意隱瞞工地內塌陷情形真相；他質疑工務處長家中都能搜到一千萬多元現金，那更高層的呢？時代力量黨主席王婉諭批楊文科讓新竹人蒙羞，呼籲檢方擴大清查新竹不法結構。

新竹 楊文科 貪汙

延伸閱讀

檢控背棄職責護航豐邑！新竹縣長楊文科涉貪遭起訴 全案經過一次看

竹縣市長同任期內遭起訴 楊文科、高虹安非首例

影／對偵查結果不解...涉貪圖利建商豐邑遭起訴 楊文科：非常遺憾

影／罔顧人民生命！楊文科圖利遭起訴 檢方痛斥：讓建商胡作非為

相關新聞

竹北「豐采五二○」天坑案 楊文科涉圖利被起訴

新竹「豐采五二○」建案施工期間在建築基地內及道路出現八次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公...

新聞眼／行政裁量非圖利？楊文科須說清楚

楊文科牽扯「豐采五二○」天坑案遭檢方以圖利重罪起訴，內容揭露楊疑頻頻施壓工務處長江良淵放水，甚至以「一定要想辦法給他過」...

藍：相信楊清白 綠：原來水好深

新竹縣長楊文科被控圖利建商遭訴，國民黨發言人楊智伃表示，尊重檢調調查，但國民黨相信楊文科的清白，期待所有檢調人員不受政治...

豐邑喊冤：加2億改工法保安全

新竹縣竹北豐邑機構「豐采五二○」施工期間八次出現道路天坑，檢方指涉嫌偷工減料、縮減擋土設計省兩億多元。豐邑昨聲明，前後已...

檢控背棄職責護航豐邑！新竹縣長楊文科涉貪遭起訴 全案經過一次看

新竹地檢署今天偵結豐邑機構因偷工減料導致天坑事件案，認定新竹縣長楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑，依貪污罪嫌起訴楊文...

竹縣市長同任期內遭起訴 楊文科、高虹安非首例

新竹市長高虹安遭控涉嫌在立委任內詐領助理費，新竹縣長楊文科涉圖利護航建商，2人先後遭台北、新竹地檢署起訴。然而，同一任新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。