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豐邑喊冤：加2億改工法保安全

聯合報／ 記者黃羿馨吳傑沐巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣竹北豐邑機構「豐采五二○」施工期間八次出現道路天坑，檢方指涉嫌偷工減料。圖／聯合報系資料照片
新竹縣竹北豐邑機構「豐采五二○」施工期間八次出現道路天坑，檢方指涉嫌偷工減料。圖／聯合報系資料照片

新竹縣竹北豐邑機構「豐采五二○」施工期間八次出現道路天坑，檢方指涉嫌偷工減料、縮減擋土設計省兩億多元。豐邑昨聲明，前後已追加超過二億工程款確保周邊道路安全，檢調依傳統工法檢視建案，只算改變工法減少的費用忽略增加的費用，諸多指控不實，盼司法釐清真相還給清白，也承諾承擔應負之責，絕不逃避。

多名民代指控豐邑是「累犯」，豐邑二○一五年在竹北建案「浩瀚一品」，因開挖地下室發生半個球場大天坑；新竹市五月發生火警導致兩名勇消殉職的晴空匯，也出自豐邑機構。

檢方起訴指出，豐邑要求陳姓技師違反規定，將Ｈ型鋼擋土樁長度從卅三點八公尺縮短為十八點五公尺，省下超過一億五千萬元擋土費用支出，也刪減設計，造成建案地面十八點五公尺以下全無擋土措施，再省二六九○萬餘元，原本設計要插一八七三支廿九公尺長的地質改良樁，擅自刪減為一一○三支廿七公尺地質改良樁，省了近四四八二萬元。

豐邑回應，基地坍塌原因複雜，除道路基礎回填垃圾雜物，電力、電信、自來水等地下管線鋪設及雨水滲入路基、砂土沿管線流失都是原因，非僅豐邑施工造成；改變工法不是偷工減料，是因應現場開挖所做的調整。

新竹 楊文科 貪汙

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