新聞眼／行政裁量非圖利？楊文科須說清楚

楊文科牽扯「豐采五二○」天坑案遭檢方以圖利重罪起訴，內容揭露楊疑頻頻施壓工務處長江良淵放水，甚至以「一定要想辦法給他過」等語讓建商復工。楊文科強調未收賄，聲稱是勇於面對「人民」陳情事件。本案除旁人指證，並無直接證據證明楊文科受賄，檢方只能依圖利罪名偵辦，在本案中，首長行政裁量權和圖利罪的法律紅線，界限似乎不夠明顯。

苗栗前縣長徐耀昌曾被控擔任頭份鎮長時放水核發棄土證明，一審被依圖利罪判刑九年；二審改判無罪；今年五月底更一審仍判無罪。對判決結果，徐耀昌表示「百感交集」，也批一審是「烏龍判決」。這場行政裁量和法律的交鋒，至今還未終止。

竹北市近年建案多點齊發卻屢傳「天坑」，豐邑機構建案施工兩年出現八次坍塌，吞噬路面車輛，危及鄰里安全，楊文科雖高調宣示組專案小組查辦，但檢調卻發現他指示部屬增加專案小組會勘同意、辦施工說明會等方式替代正規審查，疑替建商復工開綠燈。

行政首長雖具行政裁量權，但法律界限不得逾越，天坑案備受矚目，地方政府應以最高標準處置。「豐采五二○」卻能屢屢在發生天坑後火速復工，縣府做法殊為不智。

楊文科身為地方父母官，多次跨越分際與建商頻繁聯繫，扮演復工關鍵推手，足跡遍布縣長室、縣長官邸、飯店總統套房，毫不避嫌，加上檢方掌握的對話和復工結果，競選總部租金還以政治獻金回贈，成為檢察官起訴的心證。

不過，法律攻防終究還是要講證據，縣長室等地雖被搜出現金和金飾，檢方卻僅以圖利而非收賄罪名起訴楊文科，顯見也有所顧慮；但楊文科和建商高層過從甚密，也應向縣民清楚交代行政裁量的用意。