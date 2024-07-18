竹北「豐采五二○」天坑案 楊文科涉圖利被起訴

新竹「豐采五二○」建案施工期間在建築基地內及道路出現八次坍塌，新竹地檢署調查認為是偷工減料導致，除依違背建築術成規致生公共危險等罪起訴建商，也認定新竹縣長楊文科接受建商請託，以職權要求所屬協助復工，昨天依貪汙治罪條例之圖利罪嫌起訴。

工務處前處長家搜出「寶藏圖」

全案共十二人被訴，除楊文科，縣府工務處前處長江良淵及黃姓承辦人也被訴圖利；建商豐邑董事長劉樹居、總經理邱崇喆等豐邑人員則涉偽證及違反建築法等罪起訴。檢方認為，建商因偷工減料而獲不法利得一億七千多萬元，縣府違法同意復工圖利建商違法施工一百廿日而有六千多萬元不法利得，共計二億三五九八萬餘元，依法聲請沒收。

另外，檢調在江良淵住處搜出清楚記載藏錢位置的「寶藏圖」，按圖索驥在其住處、車內、妻子及父親住處搜出一四八三多萬元，因他無法交代金錢來源，另被依財產來源不明罪嫌起訴；檢方也聲請沒收這筆錢。

楊文科昨表示，自認擔任公職以來一向坦蕩、知法守法，絕無收受任何不法利益；面對檢方指控，未來將向法官說明澄清，深信未來法院審判程序，可以完整、公平、獨立審酌全案事證，釐清事實還他清白與公道。他還說，對檢方起訴內容，早於偵查階段就明確說明，也提出具體反證，可惜檢方「全無採納」，以片面、間接且無直接關聯的推理來認定他圖利。

檢方起訴指出，位於新竹縣竹北市的豐邑「豐采五二○」建案，於前年四月三日至去年六月十八日間出現八次坍塌，其中五次在道路造成「天坑」，吞掉貨車及轎車。檢方追查坍塌原因，發現豐邑多次要求技師違反規定縮減擋土設計，不僅Ｈ型鋼擋土樁長度縮短，地質改良樁數量大減，甚至技師還用假資料聲稱符合安全結構、擅自抽換擋土設計圖交給勞動部職安中心審查，損害施工安全審查正確性。

新竹縣竹北市屢次出現天坑（圖），專案小組認定有公安疑慮決議停工。本報資料照片

檢：建商接待中心給楊作競總

檢方指出，縣府對該建案共要求強制停工四次，前年七月間要求第一次停工後復工，後來因連續三度坍塌，原因不明，縣府成立專案小組調查，豐邑多次請求復工被拒，由總經理邱崇喆請託楊文科協助，並租建案接待中心給楊作為競選總部，再以政治獻金名義回捐八十七萬餘元租金，但因豐邑未提事故原因，復工申請遭否決，拖了大半年，江良淵指示承辦人於公文中虛偽載稱「本案地下水滲疑似為地下水滲漏，案經豐邑建設提供改善相片，已無滲漏現象」，於去年一月第二次同意復工。

不過，第二次復工後第二天再出現塌陷，縣府第三次勒令停工，邱崇喆再度請託楊文科幫忙，並拜託不要送外部審查，楊、江同意豐邑辦理施工說明會，即無須復工計畫、技師鑑定、查明事故原因即同意復工，並於二月四日同意第三次復工。去年四月廿七日第五次坍塌，導致特斯拉掉落坍塌坑洞損壞，縣府第四次勒令停工，楊文科明知是否復工應由專案小組專業判斷，仍以隨扈行動電話指示江良淵「一定要想辦法給他過」，並於七月四日在新竹喜來登飯店與豐邑董事長劉樹居等人碰面餐敘，承諾七月九日搶先卅天結束可直接銜接下去，但因江良淵表示要第三方鑑定事故原因才能申請復工，楊遂未再命江給予復工。

檢方在起訴書中斥責楊文科背棄民眾付託、圖利護航豐邑建設，「對待建商如上賓，對百姓安居生活的請求卻如草芥般不以為意。」無視周邊往來上萬人性命安全，為了圖利豐邑而施壓下屬，建請法院從重量刑。