檢控背棄職責護航豐邑！新竹縣長楊文科涉貪遭起訴 全案經過一次看

新竹地檢署今天偵結豐邑機構因偷工減料導致天坑事件案，認定新竹縣長楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑，依貪污罪嫌起訴楊文科等12人，並建請沒收犯罪所得2.5億餘元。

新竹地檢署今天發布新聞資料指出，豐邑機構涉偷工減料導致天坑危及民眾安全，楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，建請新竹地方法院從重量刑及沒收犯罪所得共新台幣2.5億餘元，並對楊文科等12人起訴。

檢方指出，楊文科與江良淵（前新竹縣工務處長）涉犯貪污治罪條例主管或監督事務違背法令圖私人不法利益等罪嫌起訴；豐邑機構涉施壓技術人員涉違規施工，造成公共危險，無視居民與勞工安全，將豐邑相關6人依行使業務登載不實文書等罪嫌起訴。

以下為全案大事記：

--民國105年9月21日，楊文科、豐邑以電話聯繫，豐邑關切表達對縣府向營建署請示此建案（豐采520）建照法規適用不滿。

--106年12月11日，楊文科、豐邑以電話聯繫，豐邑關切表達希望建案環評由某局長主持。

--107年1月18日，楊文科、豐邑在新竹縣政府副縣長室，關切此建案環評進度。

--107年1月31日，楊文科、豐邑在新竹縣政府副縣長室，關切此建案環評進度。

--107年7月18日，豐邑電話聯繫楊文科為商場案的環評一再延宕請求協助。

--110年9月間，豐邑到新竹縣長官邸，贈送每張價值新台幣1408元的喜來登飯店餐券共30張。

--111年6月14日，勝利二路道路第1次坍塌。

--111年6月23日，楊文科、豐邑電話聯繫此建案復工事件。

--111年7月20日，楊文科向豐邑機構借用接待中心作為競選總部。

--111年7月31日，勝利二路道路第2次坍塌，小貨車墜落。

--111年8月24日，勝利二路道路第3次坍塌；豐邑人員請託楊文科勿停工。

--111年9月間，豐邑到新竹縣長官邸，贈送每張價值新台幣1408元的喜來登飯店餐券共30張。

--111年10月24日，楊文科、豐邑電話聯繫，此建案復工。

--111年10月27日，楊文科、豐邑在某飯店，此建案復工。

--111年11月1日，豐邑機構捐贈政治獻金新台幣87萬7420元與楊文科競選專戶。

--112年1月13日，勝利二路道路坍塌，是第4次坍塌。

--112年1月17日，楊文科、江良淵與豐邑人員於新竹縣政府縣長室，楊文科、江良淵承諾以借用道路及辦理說明會條件辦理復工。

--112年1月30日，豐邑責問楊文科為何接獲停工命令，要求依原本承諾同意借用道路後復工。

--112年4月27日，莊敬六街道路，發生第5次坍塌，特斯拉墜落。

--112年5月17日，楊文科、豐邑電話聯繫，此建案復工。

--112年5月18日，楊文科向豐邑表達因外部壓力不得不對豐邑強硬，並找江良淵協商承諾加速處理搶險事宜。

--112年7月4日，楊文科與豐邑在某飯店總統套房內，楊文科同意此建案搶險後可繼續施工等承諾。

--112年7月5日，楊文科、豐邑電話聯繫，建案搶險復工，後續安排豐邑與江良淵見面。

--112年7月21日，楊文科、豐邑電話聯繫建案復工，並約定7月25日會談。

--112年7月25日，楊文科反對江良淵要求豐邑機構為道路全面路基改善建議，並指稱應由縣府編預算處理。

--113年9月7日，江良淵遭新竹地檢署帶回調查。

--113年9月9日，江良淵涉貪遭新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押禁見，法院裁定准押禁見。

--113年12月30日，新竹地方法院裁定，江良淵以30萬元交保。

--113年2月29日，新竹縣長楊文科遭控涉貪遭檢調帶回調查。

--113年3月1日，楊文科疑涉貪遭新竹地檢署搜索並帶回偵訊，認為涉有貪污治罪條例之罪嫌重大，但無聲請羈押必要，訊後諭知50萬元交保。

--113年7月17日，豐邑機構涉偷工減料釀天坑危及民眾安全，新竹縣長楊文科與前新竹縣政府工務處長江良淵涉圖利護航建商，皆依貪污罪嫌起訴。