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楊文科天坑案遭起訴 國民黨：尊重司法調查

中央社／ 台北17日電
新竹縣長楊文科（右）和新竹市長高虹安（左）都因違反貪汙治罪條例遭起訴，但律師錢炳村指出，楊文科以「圖利罪」起訴，需等到第二審判處有期徒刑才會停職。圖／聯合報系資料照片
新竹縣長楊文科（右）和新竹市長高虹安（左）都因違反貪汙治罪條例遭起訴，但律師錢炳村指出，楊文科以「圖利罪」起訴，需等到第二審判處有期徒刑才會停職。圖／聯合報系資料照片

新竹地檢署今天起訴新竹縣長楊文科在內12人涉嫌貪污，國民黨發言人楊智伃表示，尊重檢調司法調查，相信楊文科的清白，也期待司法透過程序還給民眾真相、還給楊文科公道。

新竹地檢署說，豐邑因偷工減料導致天坑事件，嚴重危及民眾安全，新竹縣長楊文科等公務員涉背棄職責圖利護航豐邑機構，案件今天偵結，依貪污治罪條例等罪嫌將楊文科等12人起訴，並建請沒收犯罪所得新台幣2.5億餘元。

楊智伃下午在國民黨中常會後受訪表示，尊重檢調司法調查，相信楊文科的清白，也期待司法透過程序還給民眾真相、還給楊文科公道。希望司法、檢調人員能不受政治力的影響，發揮司法公正、公平性，讓人民看見司法的行動力，將真實、真相還給人民。

根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員涉犯貪污治罪條例、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、性侵害、賄選等犯罪，犯罪嫌疑重大，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，得由中央考紀會先行停止黨權。

新竹 楊文科 貪汙

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