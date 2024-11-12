觀察站／朝野天天過招 官員整日虛耗

立法院財委會昨天上演確認議事錄大戰，民進黨立委一開會即出招提案「審查無效」，民進黨籍召委賴惠員自知少數，遲遲不肯表決，最後更神隱一整天，讓藍營立委苦守財委會。國會三黨不過半，議事攻防諜對諜，快成立院日常，苦的是大批官員也在立法院空轉一整天。

國民黨籍財委會召委陳玉珍上周排審「財劃法」修正草案，由於一開始發出的會議通知為「三天一次會」，因此朝野上周一爆發肢體衝突後，藍營緊急清理戰場，在第二天會議時僅花三分鐘闖關法案，隨即宣布散會。除了議事衝突，也留下議事錄待確認。

依「立法院議事規則」第五十四條，每次院會的議事錄於下次院會時宣讀，出席委員若認為有錯誤、遺漏時，再以書面提出。按照程序，本周輪值召委賴惠員理應確認議事錄，就算有提案，也應表決處理。結果，綠營立委自知少數，甚至不願表態留下紀錄，而擱置議事錄；朝野爾虞我詐，藍營立委為防止被突襲，苦守財委會一下午，直到會議自然散會。

在國會三黨不過半生態下，藍綠召委經常大玩議事攻防戰，不乏以故意「神隱」鬧失蹤方式突襲。例如上周一審查財劃法，陳玉珍也一度宣布休息、晚間八時才回到會議室，綠營立委等到一肚子火大，朝野爆發肢體衝突；賴惠員昨天鬧失蹤，恐怕也是「以其人之道，還治其人之身」。

後續攻防，預料明天還會再上演一次議事錄大戰；藍營也可提出「散會動議」反制，以免綠營聲東擊西，封殺議事錄。只是，朝野頻頻過招，已成國會日常，苦的是立院議事人員與受邀備詢的行政官員，陪立委諸公虛耗一整天，最後一事無成。