財劃法確認議事錄大戰 空轉1天

立法院財委會上周火速初審通過「財政收支劃分法」修正草案，昨進入「確認議事錄」大戰。綠營在會議一開始就提案「審查無效」，主張不確定議事錄；藍營要求表決，但會議主席、民進黨籍召委賴惠員不肯宣布表決，藍綠一度爆發搶麥克風爭奪戰。

賴惠員隨後宣布會議休息，但國民黨立委苦守財委會一整天，最後會議直到下午五時卅分「自動散會」。

財委會本周共有三天會，昨天議程為邀請行政院主計長陳淑姿、監察院審計長陳瑞敏列席報告並備質詢，明天及後天為一次會，審查「貨物稅條例」修正草案。立法院人士指出，昨天會議散會、議事錄未確認，明天將再度上演一次確認議事錄大戰，若民進黨團持續杯葛，預料下周一由國民黨籍召委陳玉珍擔任主席時，即可順利確認議事錄。

昨天會議一開始，民進黨立委吳秉叡就提案主張上周財劃法修正草案「審查無效」；國民黨立委則高舉「民進黨不審預算」、「民進黨肥中央、窮地方」等手板，朝野吵成一團。

國民黨團主張應先表決處理吳秉叡臨時提案，先進行「確認議事錄」程序；民進黨團則認為應該先開會，朝野意見不一。賴惠員要求官員上台報告時，國民黨立委李彥秀上主席台搶奪賴惠員麥克風，國民黨立委陳玉珍、王鴻薇、林思銘等人也衝上前霸占主席台，要求表決。但不同於綠營立委加入混戰，民進黨立委王世堅昨天簽名後便離開財委會。

對於現場混亂，賴惠員痛批，通常委員會臨時提案都是會議最後才處理，國民黨委員以暴力方式杯葛會議，只為強逼她確認上周充滿瑕疵、完全不合程序的議事錄，「國民黨委員的行為實在是走火入魔、精神分裂」。王鴻薇則質疑賴惠員用語歧視，對精神疾病病友、家屬造成嚴重傷害，要求比照賴清德總統公開向社會大眾道歉。

朝野爭吵不休，賴惠員眼見無法繼續開會，上午十一時多宣布休息；國民黨立委氣炸，上主席台找賴惠員理論，賴與民進黨立委先離開財委會。

藍營立委擔憂賴惠員突襲，留守在財委會等待，王鴻薇、陳玉珍一度拿著「協尋賴惠員」、「我要開會」的手板，甚至前往賴惠員國會辦公室找人，結果賴不在辦公室。

直到委員會法定會議時間下午五時卅分，賴惠員仍未現身，也沒有任何一位民進黨立委到場，最後會議自然「散會」。王鴻薇痛批，昨天本來是要審查災害預備金、第二預備金、地方災害準備金，民進黨不是說「救命錢一刻都不能等」？現在卻為了奪權，不顧人民、百姓。

試院大法官人事案 今協商

朝野除財劃法修法爭議，還有考試院、大法官人事同意權等爭議待解，立法院長韓國瑜今天下午將召集黨團協商，研商議題還包括今年度中央政府總預算追加預算案、民眾黨團建請院會作成決議成立「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」等。

綠列4程序瑕疵 點名韓國瑜處理

民進黨立院黨團昨羅列四大程序瑕疵，主張會議無效，議事錄應不予確認，應交由立法院長韓國瑜召集協商討論後續處置。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，瑕疵一是陳玉珍直接宣讀條文，完全沒逐條討論，還只給每個立委一分鐘時間討論；瑕疵二，任何會議若要停止討論、進行議案處理，須經表決，陳玉珍食髓知味且變本加厲，沒有停止討論就直接處理。瑕疵三，宣讀條文後要進行議案不復議表決，財委會共十七名立委，過半數是七位至八位，陳玉珍卻只唱名六名藍委姓名；瑕疵四，議事錄完全沒有登載上述會議瑕疵，「這種議事錄當然無法確認」。