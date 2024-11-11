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財劃法再爆衝突 藍綠立委對吼搶麥克風

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院11日財政委員會再度因為《財劃法》爆發衝突，會議陷入停擺。（中央社）
立法院11日財政委員會再度因為《財劃法》爆發衝突，會議陷入停擺。（中央社）

11日的《財劃法》在確認上次會議記錄時，因為民進黨的程序杯葛而無法進行，又沒辦法開會！立法院財委會11日原定邀請主計長陳淑姿等官員備詢，但綠委堅持上週藍營召委陳玉珍初審《財劃法》無效，藍綠立委互相對吼、程序發言與占領主席台，現場爆發嚴重推擠，綠營召委賴惠員不得不宣布休息。

藍綠互搶麥克風

會議一開始，藍綠立委雙方就議事錄該不該確認而吵成一團，隨後兩黨立委逐一進行程序發言，發言結束後主席賴惠員盼邀請官員報告，但國民黨立委則占據答詢台，並出手阻擋副秘書長李國興、主計長陳淑姿上台報告，藍綠兩黨立委再度吵成一團，賴惠員隨即則宣布休息，而此一舉動再度引發搶麥克風大戰。

民進黨立委李坤城質疑，「是誰在擋總預算、綁架總預算？國民黨完全不審總預算」。國民黨立委陳玉珍、王鴻薇則在旁邊大喊，「是李坤城擋預算、刪預算，擋新北預算，今天要審第二預備金、災害預備金」。

爭論《財劃法》是否審查

民進黨立委吳秉叡則認為，上次會議審查程序違反立法院職權行使法、立法院議事規則，會議結果應屬無效。「《財劃法》已經開過多次公聽會了！」國民黨立委陳玉珍反駁說，4日修法時經讓所有立委暢所欲言，50多位民進黨立委皆有上台發言。該次會議周一便已開始，還開到晚上10點半。另外，國民黨立委都已經書面表達以國民黨團版本為主，所以委員會最後是送出3個版本。

國民黨立委李彥秀指出，11日要審查的是中央的災害準備金，結果現場杯葛的、當家鬧事的都是民進黨。總統賴清德擔任台南市長時多次說要修《財劃法》，但民進黨執政9年卻連一個版本都提不出來，過去不公不義的版本現在怎麼變成「最好的版本」？難道是賴總統在打臉過去的賴清德市長嗎？

在衝突過程中，國民黨有立委出手阻擋官員，民進黨則有立委被指控毆打助理，但民進黨書記長蔡易餘表示，他是要阻止助理幫立委拿麥克風，現場一片混亂，最後國民黨立委占據主席台，而民進黨立委則退出會議室休息，會議陷入完全停擺。

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國民黨 民進黨 財劃法

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