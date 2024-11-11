綠質疑財劃法會議無效 陳玉珍反批胡說八道

立法院財政委員會6日完成財劃法初審，財委會今天開會，能否完成議事錄確認成朝野攻防焦點。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪，提出法案審查時的4大瑕疵，認為會議無效、議事錄不予確認，也希望立法院長韓國瑜召集協商討論後續處置。

國民黨立委陳玉珍今天接受媒體聯訪時指出，上週一、三、四是一次會，上週三是繼續開會，說沒有討論根本就是胡說八道。她反批民進黨立委，「如果身為立委不懂開會程序真的太丟臉了」。

立法院財政委員會6日審查財劃法部分條文修正草案，藍綠立委爆發激烈肢體衝突，輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

立法院財政委員會本週輪值召委為民進黨立委賴惠員，今天排定的議程為邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。至於能否完成議事錄確認，成各界關注焦點。

吳思瑤接受媒體聯訪表示，財政委員會6日審查財劃法時有4大瑕疵，包括未逐條討論、未停止討論即處理條文、表決違規、議事錄登載違規，民進黨團認為有重大瑕疵的會議，會議應當無效。

吳思瑤說明，基於上述原因，今天應不予確認議事錄，另根據立法院職權行使法第68條規定，應交由韓國瑜召集協商，討論當天「3分鐘快轉」的情形該如何處置，請國民黨不要小看韓國瑜的智慧。

對於綠營質疑財劃法初審時的瑕疵，國民黨團今天公布，財劃法修正案審議概況，迄今召開審查會6次、公聽會2次，並安排考察1次；立委參與審查會、公聽會的發言次數共計158次，相關會議歷時37小時又35分鐘。

本身也是立法院財政委員會成員的國民黨團首席副書記長王鴻薇說，民進黨之前說要趕快審查預算案，苦民所苦，急如星火，結果朝野一致在8日院會讓明年度中央政府總預算案付委審查，今天財委會也排案審查明年度直轄市及縣市一般性補助款、災害準備金、第二預備金這些「救命錢」，以及調整軍公教人員待遇準備預算，但是非常遺憾，民進黨立委卻浪費時間杯葛議事，請民進黨立委不要說一套、做一套，不要浪費時間，「我們要審預算，要審救命錢」。