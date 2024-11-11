快訊

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

支付寶崩了！中國雙11當機付款異常、無法提現金

聽新聞
0:00 / 0:00

立院財委會再為財劃法爭論不休 吵鬧、拉扯…官員枯坐

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
立法院財政委員會今天再爆衝突，主席賴惠員（中）邀請官員報告，而國民黨立委則占據答詢台，並出手阻擋官員上台報告，藍綠兩黨立委再度吵成一團，主席宣布休息，而此一舉動再度引發搶麥克風大戰。記者許正宏／攝影
立法院財政委員會今天再爆衝突，主席賴惠員（中）邀請官員報告，而國民黨立委則占據答詢台，並出手阻擋官員上台報告，藍綠兩黨立委再度吵成一團，主席宣布休息，而此一舉動再度引發搶麥克風大戰。記者許正宏／攝影

立法院財政委員會11日邀請主計總處主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏列席業務報告，但朝野立委再為財劃法爭論不休，甚至爆發肢體拉扯，一直到近午11點，兩位官員都未上台報告。

立法院財政委員會上周三在朝野立委爆發衝突下，完成財政收支劃分法初審，立法院財政委員會今邀請主計總處主計長陳淑姿、審計長陳瑞敏列席業務報告，民進黨立委郭國文、賴惠員等人直指審查程序違反立法院職權行使法、議事規則等，議事錄應不予確立，藍委則控執政黨當家鬧事，要求快點開會，雙方台上台下互嗆，現場充滿火藥味。

立法院財政委員會今開會前，朝野立委就聚集在現場，準備好手卡，當鈴聲一響，主席賴惠員宣布宣讀上次會議議事時，國民黨立委王鴻薇率先發難，「我們要開會，這是國家的救命錢」，要求趕快確認議事錄，儘速開會。

民進黨立委李坤城等人則反嗆「是國民黨在擋總預算，本來二個月前就可以審了。」

民進黨立委吳秉叡會議一開始就提案，他表示，上周三審查「財劃法」是無效的，議事錄不應給予確認，根據立法院職權行使法第9條第2項、立法院各委員會組織法第21條規定，主席須將議案朗讀，依次或逐條提出討論，上周三會議主席只就其中4條條文逐條宣讀，基於個案及修正案都沒有逐條提出討論，明顯違反立法院職權行使法，嚴重違反議事規則。

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

朝野為財劃法又對罵 綠委王世堅未參戰引注目

立院財委會為財劃法再爆口角 藍綠舉牌互嗆

財劃法明確認議事錄又大戰？ 綠營有人想擋有人想協商

賴惠員：不是我弄斷陳玉珍牙齒 是邱鎮軍

相關新聞

在野控綠不理財劃法議事錄確認 賴惠員反控藍暴力杯葛

立法院財政委員會朝野一早就財劃法修正草案上演「確認議事錄」大戰，民進黨籍召委賴惠員批評，國民黨委員以暴力方式杯葛會議，無...

官員枯等…立院財委會再爆衝突 朝野為麥克風搶成一團

立法院財政委員會上周審查「財劃法」部分條文修正草案，並送出委員會，引發衝突。財委會朝野今天是否確認上周議事錄再起爭執。會...

財劃法中央延燒地方 藍營爆2026「牛棚暖身」搶錢戰

立法院財政委員會上周上演全武行，花3分鐘將「財政收支劃分法」修正草案送出委員會，今日財委會再上演「議事錄確定」大戰，緊接著將進入朝野協商。不過財劃法戰火已從中央延燒到地方，有意問鼎2026年地方首長的立委已紛紛摩拳擦掌「牛棚暖身」，藍營內部矛盾恐陸續湧現。 例如國民黨團版本中的「首都條款」，柯志恩、謝龍介都有意見；不過台中市長盧秀燕認為，應先求有再求好，財劃法先通過垂直分配最重要。

列財劃法修正3弊病 林右昌嗆藍：選輸總統就癱瘓中央

立法院財政委員會朝野一早就財劃法修正草案上演「確認議事錄」大戰，民進黨秘書長林右昌隔空發文，批評國民黨版財劃法修正有三大...

財劃法爭議不休 主席宣布休息引麥克風爭奪戰

日前「財政收支劃分法」修法草案因召委陳玉珍3分鐘念完條文後將該法送出委員會，引發藍綠激烈肢體衝突，立法院財政委員會今天邀...

財劃法首都條款引爭議 蔣萬安強調營業稅留地方才公平

立院財委會上周三將財政收支劃分法修正草案送出委員會，不過國民黨版本首都條款引爭議。台北市長蔣萬安認為，應增加營利事業營業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。