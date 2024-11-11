財劃法今確認議事錄 綠恐杯葛

立法院財政委員會上周三在混亂中完成財政收支劃分法修正草案初審，送出委員會，但本周由民進黨立委輪值主席，今天能否順利確認議事錄仍有變數。有民進黨立委認為應全力擋下，在野黨則批綠營杯葛毫無道理，會影響明年度中央政府總預算案的審查。

國民黨籍財委會召委陳玉珍上周三天議程都聚焦財劃法修正，朝野為此爆發激烈衝突；上周三，陳玉珍在一片混亂中，僅以三分鐘就將全案送出財委會，交付朝野黨團協商。

上周會後，朝野攻防持續。財委會今天將由民進黨籍召委賴惠員擔任主席，表定邀請行政院主計長、監察院審計長報告業務並備詢，但在正式開會前，依程序須先確認上周議事錄，綠營是否透過議事杯葛擋下，引發各界關注。

據了解，民進黨團已下達甲級動員令，要求財委會成員出席今天會議，正式開會前將召開會前會討論戰術。有民進黨立委主張透過程序發言重申立場、表達譴責，並就程序瑕疵提出質疑，不予通過；但也有民進黨立委認為應將朝野協商當成主戰場，先把該做的事做完。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤否認阻擋策略，她強調民進黨一切依循議事規則，不會發生脫序行為；財劃法關乎五、六千億元的預算分配，茲事體大，還是要回到朝野協商場域，畢竟廿幾個版本被丟包十多個，沒有任何版本、條文被細緻討論，屆時勢必要讓每個版本有被審視的機會。

「綠營要耍花招，最後倒楣的還是明年度預算審查。」國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，總預算案在朝野溝通後，已正式付委，民進黨團若為「確認議事錄」杯葛議事，只會導致議事僵住、影響預算審查，毫無意義；民進黨團若甲動，國民黨團也不排除甲動反制，讓開會過程順利。

民眾黨立委林國成說，財委會有兩席召委，本周不確認議事錄，下周仍可確認，民進黨杯葛沒任何意義；財劃法送出委員會後還有一個月冷凍期，未來進入黨團協商可好好討論，「何況，民進黨團完全不提版本，有什麼理由蓄意杯葛？」