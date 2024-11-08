快訊

畢業逾半世紀…老校友首次開同學會 橫跨半個台灣、坐輪椅也要參加

八八會館負責人郭哲敏涉洗錢217億 今5000萬交保重獲自由

財劃法衝突陳永康受傷 蔡易餘：狀況混亂無攻擊意圖

中央社／ 台北8日電
國民黨立委陳永康（右）因財政委員會朝野立委肢體衝突，在推擠中造成右膝十字韌帶斷裂。民眾黨團總召黃國昌（左）代表黨團送上鮮花，祝他早日康復。聯合報記者黃義書／攝影
國民黨立委陳永康（右）因財政委員會朝野立委肢體衝突，在推擠中造成右膝十字韌帶斷裂。民眾黨團總召黃國昌（左）代表黨團送上鮮花，祝他早日康復。聯合報記者黃義書／攝影

立法院財政委員會6日審查財政收支劃分法部分條文修正草案，朝野立委爆發肢體衝突。國民黨團今天表示，黨籍立委陳永康在民進黨立委的暴力攻擊下，致使右膝韌帶斷裂。遭指責的民進黨立委蔡易餘說，當天狀況非常混亂，他沒有要攻擊任何人，今天開會時也有向陳永康致意。

國民黨團今天發布新聞稿指出，黨團三長包含總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇昨天下午在得知陳永康受傷後，第一時間向陳永康表達黨團全體立委慰問之意，並祝早日康復。

國民黨團表示，對民進黨立委的暴力行徑，表達最嚴厲的譴責。問政可以有不同立場，但使用暴力就是不對，民進黨團必須向全國人民，以及在此次受傷的立委、媒體記者公開道歉。

陳永康今天在立法院院會也現身議場，靜靜坐在座位上，朝野多位立委上前關心傷勢，民眾黨團總召黃國昌也送花致意。

談及陳永康受傷，國民黨立委徐巧芯受訪時說，民進黨在財劃法審查時採取非常暴力的衝突，她在現場看到陳永康非常奮戰，眼角餘光也一度看到陳永康跟蔡易餘對上，在激烈衝突下，陳永康為保護議事人員而受傷。

徐巧芯說，陳永康的個人病情不便透露，從照片上看並無大礙，沒有外界傳言的那麼嚴重，希望民進黨不要再動不動使用暴力，民進黨應該要好好反思。

對於藍營的指責，蔡易餘今天受訪表示，委員會當天的狀況非常混亂，他只是想往主席台方向前進，向國民黨籍財政委員會召委陳玉珍表達不能沒收討論等意見，沒有要推、沒有要攻擊任何人，也不知道陳永康跌倒，是後來有國民黨立委提到此事他才知道，而今天立法院會開會時，他有向陳永康致意。

國民黨 民進黨

延伸閱讀

陳永康負傷出席院會 立院同仁送花、院長韓國瑜致意

獨／藍委陳永康一敵四護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

避免各據一方 卓榮泰邀會商總預算藍綠白交叉坐展巧思

蔡易餘吃播宣傳水上仙草節 遇地震多吃幾口燒肉壓驚

相關新聞

鍾東錦：財劃法不修 苗栗再20年都無法翻身

苗栗縣議會8日總質詢，民進黨籍議員徐筱菁建議縣府要解決少子化問題，可以嘗試新設新生兒幸福卡，一年6000元。縣長鍾東錦表...

藍委衝突中韌帶斷裂 國民黨團譴責民進黨是暴力黨

6日立法院財政委員會審議財政收支劃分法修正草案，朝野爆發衝突，國民黨立委陳永康因而受傷。國民黨立法院黨團三長前往慰問外，...

財劃法衝突陳永康受傷 蔡易餘：狀況混亂無攻擊意圖

立法院財政委員會6日審查財政收支劃分法部分條文修正草案，朝野立委爆發肢體衝突。國民黨團今天表示，黨籍立委陳永康在民進黨立...

財劃法修正草案完成初審 苗栗縣長鍾東錦：應有政院版本

立法院財政委員會昨天將國民黨團提的財劃法修正草案送出委員會。苗栗縣長鍾東錦今天說，苗栗縣已委屈很久，一定要修，但行政院應...

陳其邁赴立院未能發言批「莊孝維」柯志恩：看到他也驚訝

財劃法爭議未休，國民黨高雄市黨部主委柯志恩今天在黨部開記者會，針對日前市長陳其邁前往立法院財委會三分鐘就散會，陳批「莊孝...

財劃法爭議 柯志恩：最終版本應不會出現3%首都稅

國民黨柯志恩近日因財劃法爭議飽受民進黨攻擊，今天會同9名高市議員召開記者會一次說清楚。柯志恩表示，國民黨版本是綜合很多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。