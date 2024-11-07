財劃法修正草案完成初審 黃捷批柯志恩「龜縮」

國民黨立委柯志恩曾不贊成增加首都3%分配稅額，但財劃法6日仍完成初審。對此，民進黨立委黃捷表示，鼓勵柯為高雄挺身而出，柯卻卸責推諉「龜縮」，質疑「為何不敢反對？」

立法院財政委員會6日將國民黨團提的財政收支劃分法修正草案送出委員會。對於國民黨團版本中列首都3%分配稅額，國民黨立委柯志恩表示，完全不贊成增加首都3%分配稅額，相信未來在協商時，這部分會有非常多討論，國民黨會提出更精進，符合各方需求的版本。

對此，黃捷今天在臉書（Facebook）發布一段影片指出，柯志恩曾說反對國民黨版本財劃法首都加3%，她給予肯定，也鼓勵柯一起為高雄挺身而出，但是很遺憾，柯6日卻龜縮不敢吭聲，只有卸責推諉說「不在財委會，根本不知道」，看到柯這般發言，其實非常感慨。

黃捷指出，高雄肩負國家重工業發展及電力供應，卻承受大量污染及不公資源分配，這是高雄人的痛，也是國民黨長期重北輕南的後果。柯志恩或許不在高雄成長，無法真正體會，柯能一派輕鬆的看著高雄被欺壓，但看在高雄人眼裡，只是滿腹心酸，對於那些願意支持柯的市民，更是辜負，「我只問一句，明知不對的事，妳為何不敢反對？」

黃捷質疑，柯連面對黨內，都不敢替高雄發聲，以後市民要如何期待柯能對抗更多對南部的壓迫與不公？黃捷說，柯志恩平時用教育形象包裝自己，想擺脫與國民黨的負面連結，「事實上，妳就是國民黨最典型的樣子」，柯一心想競選高雄市長，卻缺乏當市長最需要的魄力與勇氣，「請問柯志恩種種逃避、懦弱又無能的表現，到底哪一點足以勝任市長？」

黃捷表示，高雄正面臨城市轉型的關鍵時刻，即使到台北遭國民黨粗暴對待，市長陳其邁也堅持親自北上，不放棄任何一絲捍衛高雄的機會，「因為我們曉得，高雄是座負重前行的城市，減碳是高雄的生存戰，沒有輸的本錢，稍有不慎，又會走上回頭路。」