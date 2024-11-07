民進黨：藍白勿再一手擋預算 一手搶預算

總預算案在立法院持續卡關，行政院長卓榮泰今天邀集朝野立院黨團到行政院會面。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白兩黨昨天才主張修財劃法，一手大搶中央政府預算，今天又一手擋預算，實不合理，盼今天下午會面能有具體結論，勿再耽誤攸關全民福祉、多元族群等預算。

民進黨今天在中央黨部舉行「全民福祉進步要緊，投資多元族群不能停 藍白勿再擋總預算」記者會，出席者包括發言人韓瑩、立法委員羅美玲、伍麗華、吳思瑤及青年代表們，現場羅列出多項明年度攸關青年投資、原住民計畫、新住民計畫等預算編列，與會者一同呼籲，在野黨別再毀憲亂政，今天應達成總預算付委共識，並在明天立法院案會付諸行動。

下午朝野黨團至政院會面，預計從下午2時到3時半，國民黨團代表傅崐萁、林思銘、王鴻薇，民眾黨團代表黃國昌、麥玉珍、吳春成，民進黨團柯建銘、吳思瑤、蔡易餘出席，行政院代表為院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫與發言人李慧芝。