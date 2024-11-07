審財劃法全武行 3分鐘出委員會

立法院財政委員會昨天續審「財政收支劃分法」修正草案，朝野再度爆發衝突，會議進行約三分鐘，國民黨籍召委陳玉珍就在朝野相互叫罵推擠中，將全案送出委員會並交協商；民進黨立委痛批陳玉珍是「粗暴珍」，民進黨立法院黨團揚言會持續攻防。

民進黨昨天中常會也談及財劃法修正及總預算案議題。據轉述，民進黨主席賴清德表示，立法院現在有相當多議題進展中，相信都是為了台灣的未來在努力，希望制度能夠更加健全，不是為了個人，也不為黨在計較，感謝黨團努力，希望能夠再接再厲。行政院發言人李慧芝指出，各界對統籌分配稅款的分配公平性，看法差異極大，期盼相關條文都能充分討論。

針對朝野衝突，立法院長韓國瑜昨晚發出新聞稿表達憂心，強調立法院為國家最高立法機關，朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象。

總預算 卓揆今邀朝野溝通

此外，對於明年度中央政府總預算案一再卡關，行政院長卓榮泰今天下午二時邀集朝野黨團赴行政院溝通，期盼討論後有圓滿結果。

財委會自本周一開始討論財劃法相關修正草案，一再爆發肢體衝突。為防民進黨干擾議事，國民黨立法院黨團發起甲及動員，昨天凌晨五時多起，已守在議事現場，黨籍立委還事先研擬議事攻防戰術，針對特定民進黨立委，採取一對一緊盯戰術，並設「直播組」，全程記錄議事攻防過程，避免民進黨事後「碰瓷」。

早上七時，議事人員準時開門議事會場，國民黨立委魚貫而入，並將主席台團團圍住，重點保護陳玉珍，讓議事進行不受干擾。

此次議事攻防也上演「藍白合」，民眾黨立委黃國昌、林憶君、張啟楷、麥玉珍、林國成等人到場支援國民黨團；民眾黨立委黃珊珊也到場關心。黃國昌坐在陳玉珍旁，兩人交換意見，黃向她表示：「你就做你該做的事。」

衝突過程中，國民黨立委高喊「錢留中央變酬庸，地方要發展」。國民黨立委張智倫和郭國文發生肢體衝突，兩人互架拐子，國民黨立委喊「郭國文，不要耍暴力」。民進黨團幹事長吳思瑤則不斷與國民黨團總召傅崐萁在台下溝通。

衝突過後，國民黨團舉行記者會時，陳玉珍表示她的牙齒在衝突中被打斷。