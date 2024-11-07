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在野陣營有雜音 柯志恩反對藍版首都稅

聯合報／ 本報記者／連線報導
國民黨智庫執行長、立委柯志恩反對國民黨團版中保留3%的分配稅款給台北市。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫執行長、立委柯志恩反對國民黨團版中保留3%的分配稅款給台北市。圖／聯合報系資料照片

立院財政委員會昨續審財政收支劃分法修正草案，國民黨籍召委陳玉珍三分鐘將相關版本送出委員會，不僅民進黨立委痛批，在野陣營也有雜音。

國民黨智庫執行長、立委柯志恩反對國民黨團版中保留百分之三的分配稅款給台北市；民眾黨立委黃珊珊批過程匆促且草率；特地北上的高雄市長陳其邁則不滿發言撲空，直嗆：「邀請我來不讓我講話，『莊孝維』？」

陳其邁批評，國民黨團版把統籌分配款按人口計算，將擴大城鄉差距，導致資源集中在都會區，未考慮縣市產業發展結構，忽視負擔重工業城市如高雄的外部成本，難讓南北均衡發展，也不考慮縣市人口老化帶來的社福、長照、醫療負擔，將排擠一般性、計畫性補助，對人口較少的縣市不見得有利。

「請陳市長不要太擔心。」柯志恩表示，國民黨在四月已提出版本，經過半年的時間，跟執政縣市長不斷溝通，會在協商時提出最完整的版本。

黃珊珊表示，「我們無法同意國民黨團版本，不得已只能提出我們對於該版本的修正動議，希望一併協商討論」。

不過，國民黨籍桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都表態支持修法，盧還說希望地方團結力促修法。

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