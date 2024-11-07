聽新聞
0:00 / 0:00
在野陣營有雜音 柯志恩反對藍版首都稅
立院財政委員會昨續審財政收支劃分法修正草案，國民黨籍召委陳玉珍三分鐘將相關版本送出委員會，不僅民進黨立委痛批，在野陣營也有雜音。
國民黨智庫執行長、立委柯志恩反對國民黨團版中保留百分之三的分配稅款給台北市；民眾黨立委黃珊珊批過程匆促且草率；特地北上的高雄市長陳其邁則不滿發言撲空，直嗆：「邀請我來不讓我講話，『莊孝維』？」
陳其邁批評，國民黨團版把統籌分配款按人口計算，將擴大城鄉差距，導致資源集中在都會區，未考慮縣市產業發展結構，忽視負擔重工業城市如高雄的外部成本，難讓南北均衡發展，也不考慮縣市人口老化帶來的社福、長照、醫療負擔，將排擠一般性、計畫性補助，對人口較少的縣市不見得有利。
「請陳市長不要太擔心。」柯志恩表示，國民黨在四月已提出版本，經過半年的時間，跟執政縣市長不斷溝通，會在協商時提出最完整的版本。
黃珊珊表示，「我們無法同意國民黨團版本，不得已只能提出我們對於該版本的修正動議，希望一併協商討論」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言