陳其邁重申國民黨版財劃法不公 盼充分協商再審議

中央社／ 高雄6日電

高雄市長陳其邁今天北上列席立法院財政委員會，表示應該等行政院版本提出後，統合中央與地方政府的意見，再一起討論。陳其邁事後於臉書再度強調，財劃法須經過中央、地方充分協商再審議。

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，會後民進黨立法院黨團在立法院議場前召開記者會，陳其邁出席強調國民黨版本不公平，事後再於臉書（Facebook）發文重申相同論點。

陳其邁發文指出，自己贊成修財劃法，但財劃法必須經過中央、地方大家充分協商，然後再由財委會來進行審議。因為財劃法不只有牽涉到所謂的財政收支，同時會牽涉到相關事權的中央地方分權。

陳其邁並指出國民黨版本，首都保留3%分配款不合理之處。因為所有統籌分配款分配方式全部按人頭來計算的話，人口一定是集中在城市都會區，鄉村地區人口比較少，意味著所有資源都集中在都會區，擴大城鄉差距。

此外，人口結構老化各縣市都不同，高雄65歲以上長輩的人口達54萬人，比台中市多7萬人，比桃園市多17萬人。不考慮人口結構的話，對社會福利、醫療健保支出更重的中南部地方縣市政府，形同懲罰，很不公平。

他並表示，以區域土地面積來看，高雄市土地面積是台北近11倍之大。以颱風為例，要搶修的道路、橋梁，以及基本建設需求、治水、公共建設等，這些經費都遠比台北市來得多。單以人口，卻忽略了土地面積計算，對高雄市不公平。

陳其邁說，各個地方經濟體像疊羅漢一樣，高雄以鋼鐵、石化業為主，在最底層、最辛苦承擔高碳排、空污，但分配比例比較少；反觀台北以金融服務為由，在疊羅漢最頂端風光，竟然還可以分配到3%首都的特別分配額約新台幣246.9億元。

陳其邁並指出，中央財政分配主要有3種，統籌分配款以外，還包括一般補助、計畫型補助。但若把所有統籌款增加補助到地方，一定會排擠到中央對地方政府的一般補助跟計畫型補助的預算。

他以計畫型補助為例指出，通常進行一項公共建設，對財政狀況比較不佳縣市，地方財政負擔比例比較低、中央則負擔比例比較高的經費。反之地方財政較佳的縣市如六都，中央的補助比例就會較低。如此，某種程度可以平衡區域發展。

另外，一般補助也會考慮到各縣市基本建設需求及各社福、人口結構等。如果一般性補助的預算減少，最受影響當然一定是原來財政不佳的縣市。因此國民黨的版本，對於人口較少的縣市，不見得有利。

立法院 財劃法 陳其邁

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