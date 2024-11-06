財劃法3分鐘出立院委員會 政院盼條文經充分討論

中央社／ 台北6日電

立法院財政委員會今天將國民黨團提的財政收支劃分法修正草案送出委員會，行政院表示，各界對於統籌分配稅款的分配公平性，看法差異極大，期盼相關條文都能夠經過充分討論。

立法院財政委員會今天審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出最高等級的「一級甲動」備戰，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。高雄市長陳其邁上午列席質疑在野黨草率修法，也呼籲行政院能提出財劃法修法版本。

行政院發言人李慧芝下午透過文字說明指出，各界對於統籌分配稅款的分配公平性仍有不同看法，且差異極大，行政院對於尚需尋求各界共識的法規草案立場始終一致，希望相關條文都能經過充分討論。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰日前已說明，近年來統籌分配稅款隨著稅收的成長，金額也有所成長，加上一般性補助款和計畫型補助，自2014年至今，增幅達85%，像是2023年、2024年中央都釋出逾新台幣8000億元，大幅改善地方財政狀況。

李慧芝說，明年度包括統籌、一般性補助款及計畫型補助，分配地方達到1兆151億元，行政院會在現行制度下，確保各項重大建設穩步推進，持續提升民眾生活福祉，也期盼各界理性溝通、審慎討論，以確保國家重要政策與地方建設持續推動。

國民黨 行政院 財劃法

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