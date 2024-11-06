國防部副部長：財劃法修正 應考量國防處境

民進黨立委沈伯洋今天在立法院質詢指出，財劃法修正草案若依國民黨版本通過，將會影響到約新台幣2900億元的的國防預算。國防部副部長柏鴻輝表示，國防預算象徵台灣自我防衛決心，籲請財劃法修法過程，應該考量國防處境。

立法院財政委員會今天繼續審查財政收支劃分法部分條文修正草案，財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在上午9時會議開始後，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，相關條文均未獲修法共識下，全案保留送出委員會，並於9時3分宣布散會。

立法院外交及國防委員會今天則是邀請國安局長蔡明彥、國防部報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

沈伯洋質詢指出，剛剛散會的財政委員會發生很多事情，若財劃法依國民黨的版本通過，國防部最嚴重的狀況會直接少了2900多億元的預算，這2900億元包含作業維持費、軍事採購等都不用了，這個國家也都不用守護，盼柏鴻輝對修法進行表態。

柏鴻輝表示，國防預算象徵防衛自主決心，如果防衛預算刪減，對於台灣在國際上宣示自我防衛決心是不夠的，建議修法要將國防預算列入優先考量，不應該刪減國防預算，每一天中共灰色地帶衝突圍繞台灣周邊，是非常嚴峻挑戰，若現在國防預算規模都略顯不足情況下，還要刪減，國軍如何應對中共對台灰色地帶襲擾和衝突，全體民眾都要考量國防預算不能刪減。

柏鴻輝說明，若要展現自我防衛決心，台灣的國防預算要逐年成長，且在中共對台灣強大壓力情況下，台灣也要對中共展現自我防衛決心、Deterrence（威懾）與戰力的表現，因此在所以財劃法修法過程中，應該要考量國防處境，也希望能夠確保國防預算。

沈伯洋表示，也希望能讓官兵知道目前財劃法修法所遭遇的狀況，官兵都還不了解這件事情若發生，國防預算首當其衝，作業維持費和軍事投資的預算可能一毛不剩，對國防運作是非常嚴重的打擊。