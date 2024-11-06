國民黨團版財劃法列3%首都分配稅額 柯志恩：不贊成

中央社／ 台北6日電

立法院財政委員會今天初審財劃法部分條文修正草案，送出委員會。對於國民黨團版本中列首都3%分配稅額，國民黨立委柯志恩表示，完全不贊成增加首都3%分配稅額，相信未來在協商時，這部分會有非常多討論，國民黨會提出更精進，符合各方需求的版本。

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，高雄市長陳其邁也北上列席開會，但財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會，也讓陳其邁沒有發言的機會。

有意代表國民黨再戰2026高雄市長選舉的國民黨立委柯志恩今天在立法院受訪表示，陳其邁好像是受邀列席開會，表達對財劃法修法方向，但相關的程序她不清楚。

柯志恩指出，國民黨團提出的財劃法修法版本，大概是今年4月就提出來的，經過半年持續跟各藍營執政縣市首長溝通，務必會在協商時提出最完整版本，也請陳其邁不要太擔心，關切高雄的立場，大家一致，包括土地面積、營業所得、財政能力，都會列在計算公式中。

柯志恩說，大家都是為地方好，希望中央能釋出更多資源，讓地方的財政能夠自主，這應該是大家都能有共識的主軸。

柯志恩表示，現在民進黨好像跟過去的立場不一樣，過去民進黨非常強調一定要讓地方財務自主，所以要修財劃法，現在在野黨讓民進黨夢想成真，可是民進黨反而卻沒有很積極籌備。她覺得在這個部分，民進黨跟自己過去的主張有雙標的狀況。

柯志恩指出，如果希望讓地方的財務有更多的經費來分配，都是主張要修財劃法，如果民進黨有任何意見，能夠對高雄更好，歡迎民進黨在高雄市的區域立委可以提出版本，大家在協商過程中共同討論。

針對國民黨團版本中列首都3%分配稅額，柯志恩說，她再次強調，以她個人的立場，完全不贊成增加3%首都稅，相信未來在協商時，這部分會有非常多討論。目前只能說，現在國民黨團的版本是半年前提出，也持續做滾動修正。目前草案已經送出委員會，勢必在協商中提出更精進，符合各方需求的版本。她說，「3%首都稅，任何縣市首長都不用太擔心，這部分還會充分的來討論。」

國民黨 柯志恩 財劃法

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