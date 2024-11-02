卓揆反對修財劃法 藍：別讓總統變賴皮鬼

立法院財委會下周排審財劃法相關修法草案，行政院長卓榮泰昨表態反對修法，他表示，現行財劃法行之多年，「大家執行起來是最有把握的」，八年來中央對地方一般性補助預算增加二千億以上。國民黨立委李彥秀則說，賴清德過去支持修法，執政黨不要讓賴總統成為「賴皮鬼」。

卓榮泰表示，地方一般補助型的預算，在這八年來增加二千億元以上，且地方的財政收支賸餘，過去八年從賸餘四十一億元到達四六三億元，改善十倍以上。

卓揆強調，現行財劃法行之多年，就垂直跟水平分配來說，大家執行起來最有把握。很多社會支出、福利支出不能中斷，若有共同理念，進行有效溝通，還是會在中央、地方合作模式下，找到更好的方式。

國民黨立委李彥秀表示，修正財劃法是落實憲法對於「地方自治」的保障，精進財源分配的制度化，避免地方建設淪為中央政府的禁臠，民進黨消極抵抗，以拖待變，就是要護航賴總統備戰二○二六年，到地方狂撒錢，綁樁腳。

李彥秀強調，國民黨新版本將「中央擴大統籌分配稅款」由五七七七億元調降為三二〇八億元後，中央、地方的財政劃分由現行七五比二五，調整為六比四，這是最理想的「黃金比例」，各縣市可以依據人口結構、產業發展、需求差異以及政策目標不同，因地制宜進行更長遠的建設規劃與社會福利。

李彥秀說，賴清德過去支持修正財劃法，「不要讓二〇一二年的賴清德，瞧不起二〇二四年的賴總統，更不要讓賴總統成為自打嘴巴的賴皮鬼」。