卓揆：禁伐補償可尋財源支應

明年度中央總預算案六度卡關，針對關鍵爭議原住民禁伐補償，行政院長卓榮泰昨表示，若立法、行政權平衡及相互尊重，明年度禁伐補償經費，政院可考量以適當之方式支應。至於是否讓總預算案闖關付委，國民黨立院黨團下周二將開黨團大會討論。

卓榮泰昨赴立法院報告總預算案編製經過，被視為化解總預算僵局的「補考」。卓揆提出總預算案三項爭議說明，關於原住民禁伐補償金，若兩院能依據憲法與預算法規定審查預算，行政院可考量尋求資金來源。

關於健保點值爭議，卓榮泰說，尚涉及實際醫療服務量等不可控制因素，政府將朝更高點值來努力。至於公糧收購方案，農業部提出「一集、二轉、三加三」策略策略，預估推行三年後，產地價格每公斤可提升三元以上。

國民黨立委傅崐萁質詢時表示，禁伐補償、公糧收購、健保點值都是立院通過的法律與主決議，行政院可以不守法嗎？並六度拍桌質問卓榮泰，「你兩手一攤，反正你就是選完了奈我何？」卓揆反駁，「委員講這樣的話，我想連韓院長都無法接受」，讓主席台上的韓國瑜尷尬苦笑。

禁伐補償爭議，藍委洪孟楷問「到底是誰沒有依法？」卓榮泰說，依照預算法第九十一條，立委沒有徵詢行政院、沒有明確指出彌補資金來源。卓揆表示，如果朝野互相尊重，明年度原住民禁伐補償經費，行政院可以尋找適當財源支應，若大家對於原住民族綜合發展基金有不同意見，第二預備金、追加預算可以討論。

昨天總預算案排入院會報告事項議程，下周二是否讓總預算付委？國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，下周二再開黨團大會討論決定，目前沒有定見。