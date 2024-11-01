卓揆：現行財劃法執行最有把握 中央地方具備溝通經驗

有關財劃法下周拼闖關，行政院長卓榮泰1日表示，目前的財劃法也行之多年一段時期，就它的垂直跟水平分配來講，大家執行起來是最有把握的，近幾年中央對地方的一般性補助預算，在這過去幾年當中增加了有2,000億以上，他認為共同進行有效的溝通，在中央地方合作的模式下，找出一個跟現在而且更好的方法。

卓榮泰1日赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」編製經過並備詢，卓榮泰說，現在的《財政收支劃分法》也行之多年一段時期，就它的垂直跟水平分配來講，大家執行起來是最有把握的，這確實沒錯，但是反觀現在過去幾年當中，中央跟地方的關係是逐漸地往更好的方向在前進，比方說我們對地方的一般性補助預算，在這過去幾年當中增加了有2,000億以上，這8年來增加了2,000億以上；而且地方的財政收支的賸餘，過去也從（105年）賸餘41億到達（111年）463億，也就是改善了有10倍以上；那麼很多的跨縣市、跨區域的，而且是計畫型的、連續性的預算，也都是中央長年在配合地方的需求底下，編列足夠的預算。

卓榮泰強調，從這幾個方向來看，未來我們還是在這個經驗上跟地方保持更多的合作，而且很多的社會支出、福利支出更是不能夠中斷。因此，我認為如果有這個理念，共同進行有效的溝通，我們還是會在中央地方合作的模式下，找出一個跟現在而且更好的方法。