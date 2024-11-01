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冷眼集／地方包圍中央 執政黨四面楚歌

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨力拚「財政收支劃分法」在本會期三讀通過。圖／聯合報系資料照片
國民黨力拚「財政收支劃分法」在本會期三讀通過。圖／聯合報系資料照片

歷經國會改革釋憲戰場挫敗後，國民黨力拚「財政收支劃分法」在本會期三讀通過，國民黨主席朱立倫領軍，地方縣市包圍中央之勢已然形成，要以經濟、民生法案等內政議題和民進黨主席、賴清德總統直球對決，朝野新戰場一觸即發。

財劃法的修正吵了廿五年，二○二四選後國民黨以地方多數、國會多數優勢，搬出全國性的議題與中央抗衡。今年三月，朱立倫與十六個藍營執政縣市及友好縣市溝通，操刀黨版財劃法，再指示智庫加強與黨團溝通，研擬修法版本。

國民黨中央的基調是，為獲得民眾黨團的支持，已先行和地方溝通協調，擬定折衷方案，黨版並非鐵板一塊，細節內容都能再討論，因此不到最後關頭，不輕易掀出底牌。但軍令已出，財劃法「一定要過」，時機點是否意在為二○二六藍白合作拋出橄欖枝也引發聯想。

國民黨在財委會連排三天審議，訴求加速審查、走完民主程序，不讓民進黨雞蛋裡挑骨頭，這分底氣將與原住民禁伐補償一樣，必須在立法院充分討論、完成修法程序，排除任何違憲可能，所有預算經費都有法律依據、並經立法院通過，不讓民進黨有任何訴諸釋憲機會。

賴清德總統從擔任台南市長到行政院長任內，都曾表態應修財劃法，給地方政府更多經費運用。

如今時移勢易，為了財劃法，地方包圍中央，藍白聯手抗綠，執政黨將再次面臨四面楚歌，就看那個曾經為地方爭錢、爭公道的賴清德總統要如何接招。

原住民 國會改革 朱立倫 財劃法 財政收支劃分法 賴清德 釋憲

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