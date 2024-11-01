綠要擋修財劃法 藍批昨是今非

財政劃分法將是本周朝野攻防重點，民進黨立院黨團原先有主張自推版本意見，但如今口徑已一致，僅由非財政委員會綠委個別提案，民進黨團將反對國民黨團主張，拒絕將中央擴大統籌分配稅款大幅降低。

藍營日前質疑賴清德總統曾在台南市長任內表態地方財政結構不佳，升任行政院長後也允諾提出財劃法政院版草案，如今綠營執政擋修法，根本就是昨是今非。對此，民進黨財政委員會召委郭國文表示，一個法很久沒修不代表有修的急迫性，而是很久沒修才更須仔細謹慎地評估修法。

郭國文說，藍白修財劃法一直沒有回答一個簡單的問題，那就是地方需要多少錢？要這些錢要做什麼？正因為藍白也沒有答案，所以到底要是分配五千五百億元還是三千億元，才會不斷變動。去年統計地方財政預算的缺口雖然為五百億元，但預算執行的結果卻是還有剩餘，代表目前的預算已經大於地方政府可以消化的量。

郭國文說，預算法第九十六條規範，應該制定地方預算法，來規範地方政府的預算編列，只有知道地方可以編列哪預算，知道錢要花在哪後，再來討論地方政府需要多少錢，才是合理程序。

郭國文指出，強化地方財政能力的途徑不只是透過修財劃法，讓中央分配資源；還有另外一條路是「地方稅法通則」，讓地方政府可以制定更多地方稅，來自我提升財政能力。藍白不斷放話要匆忙地通過「財劃法」，卻隻字不提「地方稅法通則」、「地方制度法」，顯然動機就只有搶中央政府的錢，並不是為地方政府財政能力著想。